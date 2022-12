Theo thông tin từ Cục CSGT – Bộ Công an, triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT đã chủ trì và tham gia phối hợp đấu tranh triệt phá 8 chuyên án (trong đó, Cục CSGT trực tiếp và phối hợp đấu tranh triệt phá 5 chuyên án) kiểm tra, phát hiện 4.873 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 5.047 đối tượng.

Nữ CSGT phân luồng trên tuyến phố của Hà Nội.

Trong đó, có 640 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy 1.333 vụ buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả,... Thu giữ 376 bánh heroin, gần 210 kg và 445.135 viên ma túy tổng hợp, 720 m3 gỗ quý các loại; 5.793 chai rượu ngoại, 405.060 bao thuốc lá ngoại, hơn 5 tấn pháo các loại, gần 100.000 bộ kit test nhanh Covid-19, 120 tấn quặng, gần 150.000 lít xăng, dầu, 20.899 m3 cát,... cùng nhiều loại hàng khác có giá trị hơn 70 tỷ đồng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định, phát hiện 41 vụ nhập cảnh trái phép với 147 đối tượng, bắt giữ 06 đối tượng liên quan đến các vụ giết người, bắt giữ 13 đối tượng truy nã.

Không chỉ có vậy, lực lượng CSGT còn thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến giao thông. Trong đó, Cục CSGT đã trực tiếp, phối hợp với các lực lượng chức năng ở các địa phương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 5 trường hợp gặp nạn trên đường thủy nội địa.

Tiếp đến lực lượng CSGT đã triển khai phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho 594 Công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 5.995 công an cấp xã có đủ điều kiện và kết quả: đến nay công an cấp huyện đã đăng ký 271.143 ô tô, công an các xã, thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đăng ký 1.058.081 mô tô, xe máy.

Cảnh sát giao thông đến giúp phương tiện tham gia giao thông gặp sự cố.

Toàn quốc đăng ký mới 548.003 ô tô, 3.260.465 mô tô, xe máy, 188.388 xe máy điện; nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14/12/2022 là 5.846.051 ô tô, 72.157.183 mô tô, xe máy và 1.952.381 xe máy điện.

Đánh giá về việc làm của lực lượng CSGT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long – Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn cả nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

“Nổi bật của công tác tác đảm bảo TTATGT năm 2022 đó là đã đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp tiếp cận công tác của CSGT: lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác đảm bảo TTATGT, theo đúng chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Tôi lấy ví dụ về phân cấp công tác đăng ký phương tiện về cấp huyện, xã.

Đề án này đã góp phần phục vụ nhu cầu của người dân một cách tốt nhất. Có thể thấy rõ có những địa bàn xã ở rất xa như Mường Nhé (Điện Biên), Kỳ Anh (Hà Tĩnh)…cách thành phố hàng trăm km, để đăng ký phương tiện, người dân phải mất cả ngày. Nay chỉ cần đến huyện đăng ký ô tô, đến xã đăng ký xe máy, bà con có thể tranh thủ buổi trưa đi làm, rất thuận tiện” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng biểu dương lực lượng CSGT đã tham mưu có hiệu quả xây dựng Nghị quyết về đấu giá biển số xe ô tô đáp ứng yêu cầu người có nhu cầu, tăng thu ngân sách cho đất nước, góp phần tiếp tục minh bạch hoá công tác đăng ký xe, triển khai 1 loạt chuyên đề, trong đó kế hoạch 299 và điện 76 của đồng chí Bộ trưởng về xử lý những hành vi nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn trực tiếp cho người dân như nồng độ cồn, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng…

“Cách tiếp cận chức năng, nhiệm vụ của các đồng chí đã thay đổi bài bản hơn, chặt chẽ hơn; đã chủ động tham mưu nhiều vấn đề lớn trong công tác đảm bảo TTATGT, triển khai nhiều giải pháp công tác bảo đảm TTATGT kéo giảm 3 tiêu chí về TNGT, đã tạo được nhận thức, tư duy của Công an các cấp, đã thay đổi đáng kể tác phong, lề lối làm việc bước đầu lấy lại uy tín, hình ảnh của CSGT” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu.

Tiến Anh