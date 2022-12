Theo thông tin từ Cục CSGT – Bộ Công an, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, vượt ra khỏi khả năng dự báo của các nước đã tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước tiếp tục phải đối mặt với khó khăn rất lớn, các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm vẫn còn tồn tại, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra, thiên tai, dịch bệnh, bão, lũ diễn biến phức tạp… đã đặt ra các thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) nói riêng.

Với sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nắm chắc, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phuc vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó tình hình tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Cụ thể trong năm 2022 xảy ra 11.450 vụ, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 6.205 vụ (-35,15%), giảm 1.245 người chết (-16,32%), giảm 5.841 người bị thương (-42,81%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 11.323 vụ, làm chết 6.265 người, bị thương 7.777 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 6.118 vụ (-35,08%), giảm 1.211 người chết (-16,2%), giảm 5.813 người bị thương (-42,77%).

Cảnh sát kiểm tra hành chính với lái xe.

Đường sắt: đã xảy ra 95 vụ, làm chết 74 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 59 vụ (-38,31%), giảm 53 người chết (-41,73%), giảm 25 người bị thương (-54,35%).

Đường thủy: Xảy ra 32 vụ, làm chết 45 người, bị thương 06 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 28 vụ (-46,67%), tăng 19 người chết (+73,08%), giảm 03 người bị thương (-33,33%).

Còn tình trang đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ với 2.836 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, công an các địa phương đã khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng (3 vụ tổ chức đua xe trái phép, 15 đối tượng, 1 vụ đua xe trái phép, 2 đối tượng, 5 vụ gây rối trật tự công cộng, 47 đối tượng, 2 vụ chống người thi hành công vụ, 2 đối tượng), xử lý hành chính 157 vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long – Bộ Công an cho biết: “Dù TNGT giảm nhưng 1 năm chúng ta vẫn có gần 7 nghìn người ra đường không trở về nhà, có gần 7 nghìn gia đình có tang tóc, hơn 10 nghìn người, đứa trẻ mất bố mẹ, mất con. Có những vụ tai nạn chúng tôi nghe rùng mình, đau xót, thương tâm vô cùng”

Chính vì vậy, Thứ trưởng chia sẻ và nhấn mạnh rằng, lực lượng CSGT cần bảo vệ an toàn của người dân mỗi khi ra đường là trách nhiệm với dân, với nước, với Đảng... Đa số các vụ TNGT đều liên quan đến rượu bia, trong đó có nhiều vụ TNGT liên hoàn, làm chết, bị thương nhiều người.

Chính vì vậy, các chiến sĩ CSGT cần phải xử lý mạnh mẽ hơn các hành vi vi phạm mà người tham giao giao thông sử dụng rượu bia, không để xảy ra chết người do không xử lý nghiêm nồng độ cồn. Kiểm soát tốt nồng độ cồn còn làm giảm đánh nhau, giết người”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu: “CSGT phải đổi mới, giỏi về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, sáng tạo, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải thân thiện với nhân dân....

Nhiệm vụ thường xuyên của CSGT là tiếp tục tập trung xử lý nồng độ cồn, ma tuý, xe quá khổ quá tải. Năm 2023 các địa phương không được để tái diễn việc cơi nới thành thùng. Các thành phố lớn, trung tâm huyện thị phải kiểm soát bằng được nồng độ cồn. Phải lấy sự an toàn của người dân là mục tiêu hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Cục CSGT chủ động nghiên cứu hướng dẫn các địa phương vận dụng hiệu quả các quy định của pháp luật trong xử lý vi phạm giao thông, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lăng mạ, chống đối CSGT, đua xe trái phép. Quyết tâm lập lại trật tự, pháp luật trong bảo đảm ATGT, xử lý nghiêm người tham gia giao thông và thực thi pháp luật giao thông nếu có vi phạm”.

Sông Yên