Dự án thí điểm phòng, chống bệnh dại tại Hà Nội được trao giải quốc tế

Mô hình chuyển đổi sinh kế ngăn bệnh dại hiệu quả

Liên minh Toàn cầu Phòng chống Bệnh dại (GARC) vừa trao Giải thưởng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại 2026 cho Dự án “Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại, phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo ở một số phường tại Hà Nội”.

Dự án thí điểm được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào ngày 24/7/2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội giữ vai trò là chủ dự án, phối hợp triển khai cùng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, Tổ chức Soi Dog Foundation và SBCC Việt Nam.

Giải thưởng quốc tế này ghi nhận kết quả tích cực đạt được tại 14 phường thuộc địa bàn Hà Nội. Tại đây, những người đang làm công việc giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo đã nhận được hỗ trợ thiết thực để chuyển sang các mô hình sinh kế an toàn, bền vững hơn.

Tập huấn chuyển đổi sinh kế cho các hộ kinh doanh giết mổ chó, mèo phòng chống bệnh dại

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, dự án đã ghi nhận những con số ấn tượng: 28 cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo đã dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mới. Đặc biệt, phường Giang Võ đã trở thành địa phương đầu tiên tham gia dự án hoàn toàn không còn cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo.

Định hướng tiếp cận "một sức khỏe" bền vững

Giải thưởng đến đúng vào thời điểm bệnh dại vẫn đang là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Tính đến giữa tháng 9/2026, cả nước đã ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm lây từ chó, mèo sang người, nhưng phía sau các hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh mặt hàng này vẫn là nguồn sống của một bộ phận người dân.

Chia sẻ về giải thưởng, bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Việt Nam, một trong những đơn vị trực tiếp triển khai dự án nhấn mạnh: "Những nỗ lực của chúng tôi được ghi nhận và đóng góp vào hành trình toàn cầu hướng tới mục tiêu xóa bỏ bệnh dại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với toàn thể đội ngũ cán bộ dự án".

Bà cũng khẳng định đây là thành quả chung đến từ sự đồng hành, nỗ lực không ngừng giữa SBCC Việt Nam, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, Tổ chức Soi Dog Foundation cùng các đối tác trong suốt thời gian qua.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao của Soi Dog Foundation, nhận định: "Các hoạt động vận chuyển, kinh doanh và giết mổ chó, mèo chính là mắt xích yếu nhất trong chuỗi phòng, chống dịch bệnh hiện nay".

Dự án triển khai nhiều buổi tập huấn phòng chống bệnh dại, chuyển đổi sinh kế cho các hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo

Chính vì thế, ban tổ chức giải thưởng đánh giá cao hai yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt của dự án. Đó là sự phối hợp liên ngành rộng lớn: Có sự tham gia đồng bộ giữa chính quyền, cộng đồng, các tổ chức xã hội cùng các đối tác quốc tế.

Ngoài ra, dự án còn định hướng thay đổi hành vi bền vững, tập trung tác động lâu dài, giúp người dân tự nguyện chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao nhận thức.

Hai yếu tố cốt lõi này chính là con đường kiên trì mà dự án đã thực hiện, mở ra hướng đi triển vọng trong công tác phòng chống bệnh dại tại Việt Nam.

Những thói quen và nhận thức đúng đắn được gieo mầm hôm nay ở thế hệ trẻ sẽ theo họ về từng mái nhà, lan rộng ra khu phố và trở thành chuẩn mực chung của cộng đồng trong tương lai. Đó là một lộ trình cần sự kiên trì, nhưng lại chính là con đường gốc rễ để giữ vững kết quả bền vững theo thời gian.

Những kết quả thực tế tại các phường thí điểm không chỉ hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, ổn định cuộc sống, mà còn từng bước hình thành mô hình chuẩn hóa về phòng, chống bệnh dại gắn với phát triển kinh tế bền vững. Hiện nay, kinh nghiệm triển khai này của Hà Nội cũng đã được một số tỉnh, thành phố quan tâm học tập.