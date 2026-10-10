Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hành trình 70 năm kiến tạo khẳng định vị thế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện cho biết từ những ngày đầu mới thành lập trong điều kiện đất nước nhiều khó khăn, phòng thí nghiệm và khu thực hành còn đơn sơ nhưng các thế hệ đầu tiên đã bền bỉ xây dựng mái trường bằng trí tuệ, tâm huyết và niềm tin vào sức mạnh của tri thức.

Yêu cầu đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân đã đặt nền móng cho nhà trường.

Vì vậy, ngay từ đầu, kiến thức được giảng dạy và những vấn đề được nghiên cứu đã gắn với lao động sản xuất, với nhu cầu của người nông dân.

Một dấu mốc được bà nhắc tới là ngày 24/5/1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm trường. Lời Người căn dặn: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi” trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở các thế hệ thầy trò chung sức vượt khó, không ngừng học hỏi.

Theo Giám đốc Học viện, sự cống hiến của người học sau khi rời trường đã nối dài sứ mệnh ấy. Bên cạnh những nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý và doanh nhân, nhiều cựu sinh viên lặng lẽ dành cả đời cho đồng ruộng, trang trại, những vùng quê còn khó khăn.

Uy tín của mái trường được vun đắp qua công việc và đóng góp của từng người. Tri thức được trao truyền trong giảng đường tiếp tục hiện diện ở những nơi người học làm việc, góp sức giải quyết yêu cầu của sản xuất và đời sống.

Cùng với con người, đội ngũ nhà khoa học, hệ thống phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm và các khoa, viện, trung tâm, công ty tạo nền tảng để Học viện phát triển đào tạo, nghiên cứu.

Những điều kiện này giúp nhà trường tiếp tục giải quyết các yêu cầu mới của thực tiễn.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và đối tác đã đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng. Sự hợp tác và gắn bó giữa các thế hệ là nguồn sức mạnh cho chặng đường phía trước.

Để tri thức trở thành giải pháp hữu ích

Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định đổi mới đào tạo phải giúp người học giải quyết được những vấn đề thực tiễn, thích ứng với một thế giới đang thay đổi.

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, sinh viên cần được trang bị chuyên môn vững, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến. Đó là những năng lực để người học sử dụng kiến thức trong công việc, chủ động trước yêu cầu mới.

Trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Học viện tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và đất nước đang cần.

Mục tiêu là chuyển tri thức thành sản phẩm, giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp, người nông dân và cộng đồng, tiếp nối sự gắn bó giữa khoa học với sản xuất.

Để thực hiện nhiệm vụ ấy, nhà trường chú trọng đổi mới quản trị, tạo môi trường cho người tài phát huy năng lực và các nhà khoa học yên tâm cống hiến.

Đồng thời, Học viện xác định cần gắn kết chặt chẽ hơn với địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

“Khát vọng ấy phải được thực hiện bằng trách nhiệm của mỗi thành viên và được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, giá trị khoa học cùng những đóng góp thiết thực cho đất nước”, GS.TS. Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Thị Lan mong muốn, đội ngũ giảng viên tiếp tục giữ tâm huyết, nâng đỡ và truyền cảm hứng cho người học.

Các thế hệ cựu sinh viên được kỳ vọng tiếp tục sẻ chia kinh nghiệm, đồng hành, dìu dắt người đi sau, để những giá trị của mái trường được trao truyền.

Với sinh viên, Giám đốc Học viện gửi gắm mong muốn các em nuôi dưỡng khát vọng, học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm và đem tri thức làm những điều có ích.

Sự trưởng thành và cống hiến của người học sẽ tiếp tục viết nên chặng đường mới của Học viện, luôn gắn với nông nghiệp và cộng đồng.