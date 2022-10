Mẹo giúp anh em uống rượu không say

Ăn nhiều thức ăn trước khi uống

Một trong những điều kiêng kỵ khi uống rượu/bia là uống lúc đói, tác hại của việc uống lúc đói không chỉ giới hạn ở việc say rượu, mà còn tác động xấu đến sức khỏe, nhất là dạ dày.

Vì vậy, trước khi uống rượu, nhiều người có kinh nghiệm sẽ ăn trước một ít thức ăn. Điều này không chỉ có tác dụng giảm gánh nặng cho dạ dày mà còn khiến bạn không dễ say khi uống. Uống một ít sữa chua trước khi ăn, không chỉ có thể bảo vệ dạ dày hiệu quả mà còn giúp bữa ăn của bạn ngon hơn.

Uống thêm nước khi uống rượu

Những người sành sỏi sẽ uống nước trong khi uống rượu. Tại sao lại như vậy? Điều này là do việc uống nước liên tục có thể làm loãng rượu tương đối và trong khi uống nước sẽ làm tăng tần suất đi vệ sinh - điều này giúp một phần rượu sẽ được đào thải ra ngoài cơ thể.

Tránh gió lạnh sau khi uống rượu

Nhiều bạn sau khi uống rượu xong cảm thấy rất nóng và thích cởi áo ra. Thực ra điều này rất không tốt, nếu uống nhiều bạn sẽ cảm thấy nóng vì cơ thể đang phân giải rượu và đổ mồ hôi. Và khi bạn cởi bỏ quần áo, gió lạnh sẽ đẩy nhanh quá trình mất nhiệt, trong trường hợp nóng và lạnh, đặc biệt dễ gây cảm lạnh.

Trên thực tế, ngoài việc say do con người thì chất lượng của rượu cũng dễ ảnh hưởng đến tửu lượng của người uống, nếu uống phải rượu kém chất lượng, rượu có nhiều cồn thì không chỉ say mà các chất phụ gia sẽ gây hại cơ thể. Bạn chỉ nên uống khi biết rõ nguồn gốc của rượu.

Hạ Thảo