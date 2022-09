Loạt dự án, đất bị thu hồi ở các tỉnh cùng chung một lý do này

Một góc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (Ảnh minh họa)

Tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi 9.778m2 đất của Công ty IDICO tại xã Long An, huyện Long Thành đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2014. Cùng với đó, tỉnh cũng thu hồi 1.932m2 (chưa trừ hơn 170m2) nằm trong hàng lang an toàn lưới điện của Công ty CP Sông Đà Đồng Nai tại phường An Bình, TP. Biên Hòa.

Lý do thu hồi, cả 2 khu đất của 2 doanh nghiệp này hết thời hạn thuê đất nhưng không được gia hạn theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - Môi trường công bố quyết định, thanh lý hợp đồng thuê đất, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý chặt chẽ khu đất sau khi thu hồi đối với 2 khu đất. Đồng thời, yêu cầu 2 doanh nghiệp khẩn trương di dời tài sản trên đất để bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan quản lý.

Tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu UBND TP.Biên Hòa và UBND huyện Long Thành cũng như các đơn vị liên quan giám sát, đôn đốc việc di dời tài sản của doanh nghiệp trong thời giạn cho phép.

Trường hợp Công ty IDICO và Công ty Sông Đà Đồng Nai không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế di dời theo quy định.

Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend của Công ty CP cà phê Trung Nguyên tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũng vừa bị UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Lý do chấm dứt hoạt động là theo kết luận số 9097 của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend đầu tư chậm tiến độ; chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm các điều khoản của Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty CP cà phê Trung Nguyên có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cùng với Đồng Nai, Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Kom Tum cũng đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất hơn 14 ha đất tại xã Đăk Long (nay là Thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông đã giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Vietin - Vietin Coseco) để thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank.

Lý do thu hồi là do doanh nghiệp đã vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra ngày 9/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum đã cho phép gia hạn tiến độ sử dụng 24 tháng, nhưng hết thời hạn được gia hạn (ngày 1/6/2020), doanh nghiệp vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Toàn bộ diện tích đất nói trên sẽ được giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Vietin và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Minh Thư