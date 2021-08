Rau kinh giới có làm giảm các triệu chứng sau tiêm vắc xin COVID-19 như đồn đoán?

Vì sao tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn mắc Covid-19? Trong số 9 trường hợp nhân viên cửa hàng Viettel Post, chi nhánh huyện Lương Tài dương tính với SARS- CoV- 2, có trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin

Kinh giới vừa là rau ăn vừa là vị thuốc quý.

Công dụng của kinh giới

Kinh giới hay còn gọi là giả tô, kinh giới tuệ, khương giới… Thuộc họ hoa môi Lamiaceae.

Kinh giới rất quen thuộc với người dân Việt Nam là một loại rau thơm và cũng là cây thuốc. Người dân miền Bắc và miền Trung hay trồng, một số vùng trồng nhiều thu hoạch làm thuốc bán.

Người ta lấy toàn cây kinh giới trên mặt đất, lá và cành nhỏ có chung tác dụng giống nhau, riêng hoa của kinh giới có tác dụng khác.

Theo y học cổ truyền kinh giới có vị cay, tính ấm, không độc, quy kinh phế và kinh can.

Tác dụng tân ôn giải biểu, trừ tích tụ, kháng viêm.

Các triệu chứng thường gặp sau tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hiệu quả của kinh giới đối với việc tiêm phòng vắc xin COVID-19

Hiện nay chúng ta đang tiêm phòng vắc xin COVID-19, sau tiêm về thường có các biểu hiện như đau mỏi cơ thể, đau các khớp, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, và các triệu chứng khác giống như cúm…

Trong thành phần của kinh giới chứa tinh dầu có tác dụng khai thông các lỗ chân lông, khai mở các kinh lạc, trừ phong tà, hành khí trong huyết, làm giảm nhẹ các triệu chứng cảm cúm.

Hiện nay nhiều người hay dùng tía tô trước và sau khi tiêm nhưng nếu so về tác dụng thì kinh giới có tác dụng mạnh hơn. Riêng phụ nữ có thai mà tiêm phòng vắc xin COVID-19 thì nên dùng tía tô lý do là tía tô có tác dụng an thai.

Kinh giới giúp làm giảm các triệu chứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong các loại lá cây gần gũi với người dân thì kinh giới có tác dụng nhiều trong cuộc sống, dễ ăn, lá tắm mát trị rôm sảy và bệnh ngoài da. Giã kinh giới vắt lấy nước điều trị ho gió lâu ngày. Kinh giới có tác dụng kháng viêm tốt nên dùng trong viêm họng đạt hiệu quả cao.

Kinh giới là thuốc giải biểu, hạ sốt do tà xâm phạm biểu là trở ngại cho phế, nên nó giúp cho phế lưu thông và một phần trị phong hàn phạm phế, đặc biệt tốt cho các dấu hiệu như hắt hơi, sổ mũi… nhiều tác dụng khác nữa.

Vì vậy sau khi tiêm phòng về bạn nên ăn rau kinh giới tốt cho cơ thể. Tía tô cũng là một vị thuốc, vị rau sống hằng ngày tốt cho sức khỏe. Nếu bạn phân vân thì nên dùng cả hai loại trên.

6 điều F0 cần lưu ý khi điều trị tại nhà Từ ngày 16/8, TP.HCM sẽ thí điểm điều trị cho F0 tại nhà, người nhiễm bệnh được nhân viên y tế lấy mẫu, cung cấp thuốc men tại nhà để giảm tải cho cơ sở y tế

Cách làm sạch nhà cửa, chặn nguồn lây nhiễm Covid-19 Trong mùa dịch bệnh các gia đình tạo thói quen sinh hoạt đặc biệt là các biện pháp vệ sinh nhà cửa là biện pháp vô cùng quan trọng, giảm nguy cơ lây nhiễm virus trong môi trường sống nhất là trường hợp gia đình có người là F0.

ThS.BS. Nguyễn Quang Dương

(Phụ trách khoa Ung bướu, Bệnh viện Tuệ Tĩnh)

Theo suckhoedoisong.vn