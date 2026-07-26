Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ, trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số và áp lực của cuộc sống hiện đại ngày càng gia tăng, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm.

Thông tin được Giáo sư Phái chia sẻ tại Lễ ra mắt Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20S Geleximco tại Hà Nội, hôm 23/7.

Thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh xuất hiện, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể, xây dựng lối sống lành mạnh và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp bảo vệ sức khỏe chủ động

Giáo sư Phái nhấn mạnh, nếu trước đây, hệ thống y tế chủ yếu tập trung vào điều trị thì ngày nay, nhiều quốc gia chuyển mạnh sang mô hình dự phòng, nâng cao sức khỏe và tăng cường khả năng thích nghi của cơ thể trước các yếu tố tác động từ môi trường và lối sống.

Theo chuyên gia, sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Với nhiều năm nghiên cứu về hoạt động sống ở cấp độ phân tử, Giáo sư Phái nhận thấy, cơ thể con người là một hệ thống thống nhất, trong đó mỗi tế bào, enzyme và cơ quan luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Khi trạng thái cân bằng của hệ thống bị phá vỡ trong thời gian dài, những rối loạn sẽ từng bước xuất hiện và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Do đó, ông cho rằng chăm sóc sức khỏe cần được thực hiện ngay từ khi cơ thể còn khỏe mạnh, thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì trạng thái tinh thần tích cực.

“Việc hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe từ sớm, duy trì lối sống khoa học và chủ động bảo vệ cơ thể đang được xem là một trong những giải pháp có ý nghĩa lâu dài đối với mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội”, Giáo sư Phái nói.