Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Tại hội thảo “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vết thương” các chuyên gia trong và ngoài nước đã chỉ ra thực tế đáng lo ngại: số lượng bệnh nhân có vết thương khó lành ngày càng gia tăng, trong khi việc điều trị vẫn đối mặt nhiều rào cản.

BSCKII Trần Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh, Trưởng khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, điều trị vết thương vốn là lĩnh vực phức tạp nhưng lại thường bị xem là “thầm lặng” trong y học.

Trên thực tế, nhiều tổn thương hiện nay không còn đơn giản, không thể chỉ xử lý bằng các biện pháp tại chỗ như trước.

Đặc biệt, các vết thương mạn tính, nhiễm trùng kéo dài, loét do đái tháo đường hay tổn thương diện rộng đang đặt ra thách thức lớn cho bác sĩ.

Điểm chung của nhóm bệnh nhân này là thường có bệnh lý nền như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc bệnh mạch máu.

“Chính các bệnh nền khiến quá trình lành thương bị kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng tăng cao và dễ phát sinh biến chứng. Điều này buộc bác sĩ phải xây dựng chiến lược điều trị bài bản, đa chiều thay vì chỉ tập trung vào xử lý vết thương đơn thuần”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Không chỉ kéo dài thời gian điều trị, các vết thương khó lành còn làm tăng chi phí y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người bệnh. Trong nhiều trường hợp, nếu không kiểm soát tốt, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ cắt cụt chi hoặc biến chứng nặng nề.

Trước áp lực đó, lĩnh vực chăm sóc và quản lý vết thương những năm gần đây đã ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng nhờ sự phát triển của khoa học – công nghệ.

Các phương pháp điều trị hiện đại không chỉ giúp kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo mô, rút ngắn thời gian hồi phục.

Chia sẻ tại hội thảo, GS.TS.BS Tomasz Banasiewicz, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Ba Lan cho rằng, cách tiếp cận trong điều trị vết thương cần được thay đổi căn bản.

“Điều trị hiện đại không thể chỉ tập trung vào bề mặt tổn thương. Với các ca bệnh phức tạp, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, bác sĩ cần phối hợp nhiều phương pháp để tối ưu toàn bộ quá trình hồi phục”, ông nói.

Theo chuyên gia này, mục tiêu điều trị không phải là làm cho vết thương “đẹp” ngay lập tức, mà là tạo ra môi trường thuận lợi để cơ thể tự phục hồi một cách bền vững, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ tái phát và biến chứng.

Ở một góc nhìn khác, TS.BS Robert Kasperek, Giảng viên Trường Chăm sóc Sức khỏe Krakow (Ba Lan) nhấn mạnh vai trò ngày càng rõ nét của các vật liệu tự thân trong điều trị vết thương.

Đây là phương pháp sử dụng các thành phần sinh học lấy từ chính cơ thể người bệnh nhằm hỗ trợ tái tạo mô. Theo ông, so với các phương pháp cho hiệu quả nhanh nhưng ngắn hạn, vật liệu tự thân có ưu điểm vượt trội về tính tương thích sinh học, giảm nguy cơ phản ứng và thúc đẩy quá trình hồi phục theo hướng tự nhiên.

“Xu hướng hiện nay là không chỉ chữa lành vết thương mà còn giúp cơ thể phục hồi một cách bền vững. Điều này đặc biệt quan trọng với bệnh nhân có bệnh nền”, TS Kasperek cho biết.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng các bệnh mạn tính, số lượng bệnh nhân có vết thương khó lành sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Vì vậy, việc cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp điều trị và ứng dụng công nghệ tiên tiến là yêu cầu cấp thiết.

Không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, những giải pháp này còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, đồng thời cải thiện chất lượng sống cho người bệnh – mục tiêu cốt lõi của y học hiện đại.