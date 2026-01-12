icon Logo InfoNet
12/01/2026   10:28 (GMT+07:00)

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Nhằm tăng cường kiến thức về dinh dưỡng, kiểm soát cân nặng cho học sinh, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã phối hợp cùng các tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo tập huấn về an toàn và dinh dưỡng cho trẻ mầm non tại các các trường trên địa bàn.

BSCKII Ngô Thị Hiếu Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết, các bác sĩ đã tư vấn giáo viên, phụ huynh về những thói quen dinh dưỡng nguy hiểm, trong đó cảnh báo nguy cơ lạm dụng các thực phẩm thiếu lành mạnh, như đồ ăn nhanh, thịt xiên nướng, nước ngọt... trong bối cảnh trẻ béo phì ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, hầu hết bữa cơm gia đình không làm trẻ béo lên, mà các bữa phụ ở căng tin trường học, trước cổng trường, những món ăn vặt như bim bim, nước ngọt có đường... là thủ phạm gây dư thừa năng lượng, tích tụ lâu ngày gây béo.

671c7946 557b 4b12 a966 0a0e2d37cd23.jpeg
Các bác sĩ kiểm tra dinh dưỡng cho trẻ. Ảnh: Thúy Ninh 

Trong khi đó, bữa phụ theo tiêu chuẩn chỉ chiếm 5-10% năng lượng. Nếu sau giờ tan trường trẻ ăn một bánh mì tôm xúc xích, năng lượng đã 300-400 kcal, phải chạy ít nhất 2 tiếng mới tiêu hao hết số năng lượng đó. Bữa tối về nhà lại ăn thêm bữa chính, năng lượng nạp vào là rất lớn.

Sau giờ tan trường, bố mẹ hay mua bánh bao, bánh giò cho trẻ, với hơn 400kcal phải chạy 2 tiếng. Một chai nước ngọt có ga trẻ uống là đã nạp vào 200-300kcal, chạy 1,5 tiếng mới tiêu hao.

Tại hội thảo, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng tổ chức khám sàng lọc dinh dưỡng cho trẻ thiếu cân, thừa cân hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt.

Song song đó, các bác sĩ tập huấn về dinh dưỡng mầm non, hướng dẫn cô giáo, phụ huynh đọc nhãn sản phẩm, đánh giá chất lượng thực phẩm, phân chia khẩu phần theo lứa tuổi và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho các nhóm trẻ đặc thù như nhẹ cân, béo phì hoặc tăng động.

Các kiến thức về dinh dưỡng, đọc nhãn sản phẩm được chia sẻ với các thầy cô giáo, phụ huynh để giúp các gia đình xây dựng thói quen dinh dưỡng tốt cho trẻ ngay từ nhỏ, phòng nguy cơ thừa cân, béo phì do thói quen ăn uống.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn, giúp giáo viên nhận biết và xử trí hiệu quả các tình huống khẩn cấp thường gặp như hóc dị vật, đuối nước, bỏng, điện giật, chấn thương, kiểm soát chảy máu, co giật và sốt cao, hướng dẫn ép tim và thổi ngạt cho trẻ…

Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp/năm chiếm tỷ lệ 35,5%.

Ngoài ra, nhiều trẻ em bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện và thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời.

Các nguyên nhân thương tích thường gặp đối với học sinh là tai nạn giao thông, té ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, bạo lực hoặc do tiếp xúc với các vật nổ như pháo và bao gồm cả trường hợp thương tích do hành động tự tử gây ra.

"Việc phổ cập các kiến thức này đến giáo viên mầm non là rất quan trọng, giúp các cô giáo có thể ứng phó với tình huống cần cấp cứu trong lớp học, kịp thời cấp cứu trẻ trong thời gian vàng nếu không may xảy ra sự cố", BS Minh nói.

