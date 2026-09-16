Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, gần như dẫn đến tử vong 100% một khi đã phát bệnh.

Thế nhưng, tình trạng người dân chủ quan không tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn, cào vẫn diễn ra, gây nên những cái chết hết sức đáng tiếc.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến ngày 12/9, cả nước đã ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố.

Trước đó, trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận 77 trường hợp tử vong tại 20 tỉnh, thành phố và hơn một triệu người phải điều trị dự phòng sau khi bị phơi nhiễm.

Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 70-100 người tử vong vì căn bệnh này.

Mới đây, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai thông tin về trường hợp một bé trai 6 tuổi ở xã Ia Tôr tử vong do bệnh dại. Gia đình cho biết trước đó bé từng 2 lần bị chó cắn nhưng không được đưa đi tiêm phòng vắc xin.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Tương tự, một bé gái 4 tuổi khác cũng tử vong sau khi thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ chung với 3 con mèo, trong đó có 2 con xuất hiện biểu hiện ốm rồi chết không rõ nguyên nhân.

Tại Hà Nội, mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh dại nào trên người, nguy cơ lây nhiễm vẫn luôn hiện hữu khi các ổ dịch trên động vật tiếp tục xuất hiện. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó.

Chuyển đổi sinh kế

Tại hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh” diễn ra ngày 11/9 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng đại trà, kiểm soát vận chuyển cũng như giết mổ động vật.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện còn gần 260 điểm giết mổ chó, mèo.

Phần lớn các cơ sở này hoạt động theo quy mô hộ gia đình hoặc nhỏ lẻ, nằm phân tán tại nhiều xã, phường dẫn đến công tác kiểm tra, quản lý tập trung gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ thịt chó, mèo vẫn tồn tại ở một số khu vực.

Nhằm giải quyết triệt để nguy cơ dịch bệnh và hướng tới phát triển văn minh, thành phố đã triển khai dự án thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững. Dự án hỗ trợ từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo tại một số phường.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết: “Qua rà soát, ngày càng nhiều hộ kinh doanh chủ động dừng hoạt động và đăng ký chuyển đổi. Chúng tôi khuyến khích các hộ còn lại mạnh dạn tham gia chương trình, tận dụng các lớp tập huấn và gói hỗ trợ đang triển khai”.

Chi cục khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân tuyệt đối không chủ quan.

Cần lập tức rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng và đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí vết thương, tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt theo đúng chỉ định.