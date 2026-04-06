Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Biến chứng nặng sau tiêm filler “giá trăm triệu”

Chị N. cho biết, cách đây 3 năm đã tiêm chất làm đầy vào hai bên hông tại một cơ sở thẩm mỹ quen biết. Theo tư vấn, đây là loại filler “cao cấp từ Thụy Sỹ”, có thể duy trì 7-8 năm, không cần tiêm dặm nhiều lần như các sản phẩm thông thường.

Tin tưởng lời quảng cáo và thấy nhiều người làm đẹp không gặp vấn đề, chị quyết định tiêm khoảng 100cc mỗi bên hông, với tổng chi phí gần 100 triệu đồng nhằm tạo dáng eo thon hơn.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau tiêm, chị xuất hiện đau nhức kéo dài, dùng thuốc giảm đau không hiệu quả. Vùng mông từ đỏ nhạt chuyển sang đỏ đậm, kèm cảm giác khó chịu toàn thân.

Lo lắng, chị đến Bệnh viện Bỏng quốc gia thăm khám và được chẩn đoán viêm. Dù được bác sĩ khuyến cáo hút bỏ toàn bộ chất làm đầy, chị chỉ xử lý các điểm viêm vì lo ảnh hưởng thẩm mỹ, đồng thời nghĩ rằng tình trạng sẽ ổn định như những người khác.

Ba năm sau, vùng hông của chị bất ngờ sưng đau trở lại, xuất hiện tụ dịch và viêm lan rộng. Khi quay lại bệnh viện, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

Qua thăm khám, xét nghiệm, chụp MRI và siêu âm, bác sĩ phát hiện nhiều ổ áp xe ở hai bên đùi và hông, viêm đỏ lan rộng, dịch mủ chảy liên tục.

Người phụ nữ biến dạng vòng 3 sau khi chi gần trăm triệu đồng tiêm chất làm đầy

TS.BS Tống Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia, người trực tiếp điều trị cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, toàn bộ vùng đùi viêm, tụ dịch, sưng đỏ, có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết.

Các bác sĩ đã phải tiến hành loại bỏ lượng filler đã tiêm, đặt ống dẫn lưu thoát dịch và sử dụng kháng sinh phổ rộng theo phác đồ mạnh. Bệnh nhân trải qua 5 lần phẫu thuật để nạo vét ổ áp xe và loại bỏ tối đa chất làm đầy.

Theo bác sĩ Hải, các loại filler trong cơ thể bệnh nhân không đồng nhất, có loại tan nhanh, có loại tồn tại lâu như “mỡ nhân tạo”, khiến việc xử lý rất phức tạp. Khi xảy ra viêm nhiễm, nguy cơ lan rộng và nhiễm khuẩn máu rất cao.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, tình trạng toàn thân của bệnh nhân dần cải thiện, dịch giảm, vết thương sạch hơn. Tuy nhiên, chị vẫn cần theo dõi và chăm sóc lâu dài để tránh tái phát.

Rủi ro khi làm đẹp bằng filler diện rộng

Theo TS.BS Tống Hải, biến chứng nguy hiểm nhất của áp xe do filler là nhiễm khuẩn huyết – tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào máu, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Ngoài ra, viêm lan rộng có thể gây hoại tử da, hình thành các ổ loét lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng vận động.

Bác sĩ cho biết biến chứng sau tiêm filler phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có 4 nguyên nhân chính: sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc; điều kiện vô khuẩn không đảm bảo; người thực hiện không có chuyên môn y tế; hoặc tác động bên ngoài như va chạm mạnh vào vùng tiêm.

Bên cạnh đó, khi sức đề kháng suy giảm, vi khuẩn có thể bùng phát tại vùng tiêm, gây viêm và hình thành áp xe.

“Filler chỉ phù hợp với các vùng nhỏ như mũi, cằm, má, môi. Không nên dùng để làm đầy các vùng diện tích lớn như ngực, mông hay hông vì nguy cơ biến chứng rất cao”, bác sĩ Hải khuyến cáo.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, khi có nhu cầu làm đẹp, người dân cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, do bác sĩ có chuyên môn thực hiện. Đồng thời, phải biết rõ loại chất làm đầy sử dụng, ưu tiên sản phẩm có thể kiểm soát và xử lý khi xảy ra biến chứng.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, sưng, đỏ, tụ dịch sau tiêm, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.