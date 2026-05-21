Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Chỉ riêng tuần gần đây, cả nước đã ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong do bệnh dại chia đều tại Đồng Nai và TPHCM. Sự gia tăng này đã nâng tổng số ca tử vong vì bệnh dại từ đầu năm đến nay lên đến 30 trường hợp, tại 17 tỉnh, thành phố.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chỉ trong hơn một tháng gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận gần 60 trẻ đến tiêm phòng dại, nhiều trẻ đa chấn thương nặng do chó cắn, thậm chí đã có trường hợp mắc bệnh dại.

Điển hình là trường hợp của bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên. Trẻ bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm phòng dại, mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian.

Trước khi nhập viện 5 ngày, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như sốt, nôn nhiều, đau đầu, sợ nước, sợ gió. Tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng với biểu hiện kích động, nói nhảm.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, kết quả phát hiện dương tính với virus dại trong nước bọt và sinh thiết da gáy.

Các bác sĩ khuyến cáo tai nạn do chó cắn có thể xảy ra ngay với chính vật nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm. Nhiều phụ huynh vẫn chủ quan khi nghĩ chó nuôi lâu năm là an toàn. Trong khi đó, chỉ một hành động vô tình của trẻ như kéo tai hoặc chạm vào con vật lúc đang ăn hoặc đang ngủ cũng có thể khiến chó phản ứng.

Ông Ngô Đình Loát

Tại hội nghị tập huấn chuyên môn về tiêu chuẩn quốc tế trong trợ tử nhân đạo cho chó và mèo diễn ra ngày 21/5 do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chuyên gia nhấn mạnh chó mắc bệnh dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện hung dữ hay lao vào tấn công người.

Do đó, việc trợ tử nhân đạo cho chó mèo được xem là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống thú y nhân đạo, kiểm soát bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Thủ đô. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030.

Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm tại 14 phường với mục tiêu sẽ trở thành “tài liệu” tham chiếu cho các đô thị khác trên cả nước trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn phúc lợi động vật và kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Theo các chuyên gia, chỉ thông qua ổn định quần thể chó bằng cách triệt sản và duy trì miễn dịch cộng đồng, bệnh dại mới có thể được loại trừ.

"Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ để xử lý động vật một cách nhân đạo, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có cơ sở vững chắc để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết thêm, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia Đông Nam Á cho thấy, khi lực lượng thú y cơ sở được đào tạo bài bản về phúc lợi động vật, năng lực kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dại, được nâng cao rõ rệt.