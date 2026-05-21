21/05/2026   21:39 (GMT+07:00)

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chỉ riêng tuần gần đây, cả nước đã ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong do bệnh dại chia đều tại Đồng Nai và TPHCM. Sự gia tăng này đã nâng tổng số ca tử vong vì bệnh dại từ đầu năm đến nay lên đến 30 trường hợp, tại 17 tỉnh, thành phố.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chỉ trong hơn một tháng gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận gần 60 trẻ đến tiêm phòng dại, nhiều trẻ đa chấn thương nặng do chó cắn, thậm chí đã có trường hợp mắc bệnh dại.

Điển hình là trường hợp của bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên. Trẻ bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm phòng dại, mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian.

Trước khi nhập viện 5 ngày, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như sốt, nôn nhiều, đau đầu, sợ nước, sợ gió. Tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng với biểu hiện kích động, nói nhảm.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, kết quả phát hiện dương tính với virus dại trong nước bọt và sinh thiết da gáy.

Các bác sĩ khuyến cáo tai nạn do chó cắn có thể xảy ra ngay với chính vật nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm. Nhiều phụ huynh vẫn chủ quan khi nghĩ chó nuôi lâu năm là an toàn. Trong khi đó, chỉ một hành động vô tình của trẻ như kéo tai hoặc chạm vào con vật lúc đang ăn hoặc đang ngủ cũng có thể khiến chó phản ứng.

Ông Ngô Đình Loát Phó Chi cục Trưởng Chi cục CNTSVTY.JPG
Ông Ngô Đình Loát

Tại hội nghị tập huấn chuyên môn về tiêu chuẩn quốc tế trong trợ tử nhân đạo cho chó và mèo diễn ra ngày 21/5 do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chuyên gia nhấn mạnh chó mắc bệnh dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện hung dữ hay lao vào tấn công người.

Do đó, việc trợ tử nhân đạo cho chó mèo được xem là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống thú y nhân đạo, kiểm soát bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Thủ đô. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030.

Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm tại 14 phường với mục tiêu sẽ trở thành “tài liệu” tham chiếu cho các đô thị khác trên cả nước trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn phúc lợi động vật và kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Theo các chuyên gia, chỉ thông qua ổn định quần thể chó bằng cách triệt sản và duy trì miễn dịch cộng đồng, bệnh dại mới có thể được loại trừ.  

"Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ để xử lý động vật một cách nhân đạo, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có cơ sở vững chắc để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết thêm, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia Đông Nam Á cho thấy, khi lực lượng thú y cơ sở được đào tạo bài bản về phúc lợi động vật, năng lực kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dại, được nâng cao rõ rệt.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
