20/03/2026   17:15 (GMT+07:00)

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Ngày 20/3, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với tổ chức Soi Dog Foundation và doanh nghiệp xã hội SBCC Vietnam tổ chức hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh”.

Chương trình nhằm khuyến khích các chủ cơ sở buôn bán, giết mổ chó mèo tự nguyện tham gia chuyển đổi nghề nghiệp.

Những hộ đăng ký sẽ được hỗ trợ miễn phí toàn diện, bao gồm đào tạo kỹ năng nghề, tư vấn khởi nghiệp, kết nối thị trường, đối tác và hướng dẫn thủ tục pháp lý.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đây là lần tập huấn thứ hai trong chuỗi hoạt động. Đối tượng tham gia gồm các chủ cơ sở tại các địa bàn Xuân Phương, Dương Nội, Từ Liêm, Hà Đông, được lựa chọn sau khảo sát thực tế, cùng đại diện cơ quan quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thú y, y tế công cộng và phát triển kinh tế bền vững.

Theo số liệu cập nhật từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 10 trường hợp nghi mắc hoặc tử vong do bệnh dại tại 10 tỉnh, thành phố.

Riêng tại Hà Nội, đã xuất hiện ổ dịch dại trên động vật tại 3 thôn thuộc 2 xã Hòa Lạc và Hạ Bằng, buộc phải tiêu hủy 28 con (27 chó, 1 mèo), đồng thời nhiều người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, việc xuất hiện các ổ dịch cho thấy mầm bệnh dại đã hiện hữu, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, ngoài bệnh dại, việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó mèo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

ThS.BS Chu Thị Phúc (CDC Hà Nội) cho biết thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc do vi sinh vật, độc tố nấm mốc hoặc hóa chất. Nguy cơ càng tăng khi động vật bị đánh bả bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Bà Phúc dẫn lại đợt bùng phát dịch tả năm 2007 tại 19 tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội, khi cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn tả trong một số mẫu thịt chó và phân chó.

Ngoài ra, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 20.000 ca nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo. Thịt chó cũng có nguy cơ tồn dư kháng sinh, steroid và kim loại nặng như chì, asen, cadmium, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước thực tế đó, chương trình chuyển đổi sinh kế được kỳ vọng sẽ tạo hướng đi mới, bền vững và an toàn hơn cho người dân.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam, nhấn mạnh những hộ tiên phong không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình mà còn góp phần tạo động lực cho cộng đồng.

Bà Bùi Thị Duyên
Bà Bùi Thị Duyên

Chia sẻ tại hội nghị, anh Trần Văn Tuấn, chủ cơ sở kinh doanh thịt chó tại Dương Nội, cho biết sau hơn 10 năm làm nghề, anh nhận thấy sự bấp bênh khi lượng khách giảm, trong khi các yêu cầu về môi trường, an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe. “Tôi muốn thay đổi để có công việc ổn định hơn và để con cái có thể tự hào về nghề của cha”, anh nói.

Việc kết hợp phòng chống dịch bệnh với hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được đánh giá là giải pháp căn cơ, góp phần giảm nguy cơ lây lan bệnh dại, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Sức khỏe

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Sức khỏe

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Khỏe - Đẹp

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
Sức khỏe

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Sức khỏe

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Sức khỏe

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Sức khỏe

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
Sức khỏe

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Sức khỏe

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Sức khỏe

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
