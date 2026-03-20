Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Ngày 20/3, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với tổ chức Soi Dog Foundation và doanh nghiệp xã hội SBCC Vietnam tổ chức hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh”.

Chương trình nhằm khuyến khích các chủ cơ sở buôn bán, giết mổ chó mèo tự nguyện tham gia chuyển đổi nghề nghiệp.

Những hộ đăng ký sẽ được hỗ trợ miễn phí toàn diện, bao gồm đào tạo kỹ năng nghề, tư vấn khởi nghiệp, kết nối thị trường, đối tác và hướng dẫn thủ tục pháp lý.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đây là lần tập huấn thứ hai trong chuỗi hoạt động. Đối tượng tham gia gồm các chủ cơ sở tại các địa bàn Xuân Phương, Dương Nội, Từ Liêm, Hà Đông, được lựa chọn sau khảo sát thực tế, cùng đại diện cơ quan quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thú y, y tế công cộng và phát triển kinh tế bền vững.

Theo số liệu cập nhật từ đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 10 trường hợp nghi mắc hoặc tử vong do bệnh dại tại 10 tỉnh, thành phố.

Riêng tại Hà Nội, đã xuất hiện ổ dịch dại trên động vật tại 3 thôn thuộc 2 xã Hòa Lạc và Hạ Bằng, buộc phải tiêu hủy 28 con (27 chó, 1 mèo), đồng thời nhiều người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, việc xuất hiện các ổ dịch cho thấy mầm bệnh dại đã hiện hữu, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, ngoài bệnh dại, việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó mèo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

ThS.BS Chu Thị Phúc (CDC Hà Nội) cho biết thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc do vi sinh vật, độc tố nấm mốc hoặc hóa chất. Nguy cơ càng tăng khi động vật bị đánh bả bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Bà Phúc dẫn lại đợt bùng phát dịch tả năm 2007 tại 19 tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội, khi cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn tả trong một số mẫu thịt chó và phân chó.

Ngoài ra, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 20.000 ca nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo. Thịt chó cũng có nguy cơ tồn dư kháng sinh, steroid và kim loại nặng như chì, asen, cadmium, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước thực tế đó, chương trình chuyển đổi sinh kế được kỳ vọng sẽ tạo hướng đi mới, bền vững và an toàn hơn cho người dân.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam, nhấn mạnh những hộ tiên phong không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình mà còn góp phần tạo động lực cho cộng đồng.

Bà Bùi Thị Duyên

Chia sẻ tại hội nghị, anh Trần Văn Tuấn, chủ cơ sở kinh doanh thịt chó tại Dương Nội, cho biết sau hơn 10 năm làm nghề, anh nhận thấy sự bấp bênh khi lượng khách giảm, trong khi các yêu cầu về môi trường, an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe. “Tôi muốn thay đổi để có công việc ổn định hơn và để con cái có thể tự hào về nghề của cha”, anh nói.

Việc kết hợp phòng chống dịch bệnh với hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được đánh giá là giải pháp căn cơ, góp phần giảm nguy cơ lây lan bệnh dại, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.