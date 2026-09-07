PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Triết lý 'Quality games made by a quality team' (Những tựa game chất lượng được tạo nên từ một đội ngũ chất lượng) là kim chỉ nam giúp Skylink Studio chinh phục các thị trường game mobile khó tính trên thế giới

Giải bài toán vốn lưu động, mở rộng năng lực phân phối toàn cầu

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam, năng lực sản xuất sản phẩm tốt luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, rào cản lớn khi bước ra thị trường quốc tế là năng lực phân phối thương mại toàn cầu và nguồn tài chính lưu động khổng lồ để triển khai chiến dịch thu hút người dùng (User Acquisition - UA).

Thỏa thuận tài trợ tăng trưởng trị giá 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners nhằm giải quyết điểm nghẽn này. PvX Partners - nền tảng tài trợ dựa trên mô hình phân tích theo nhóm hàng đầu hiện nay - cung cấp giải pháp tài chính tối ưu, giúp doanh nghiệp công nghệ nội địa chủ động hơn trong việc mở rộng quy mô kinh doanh quốc tế với một tư duy dài hạn, bài bản và bền vững.

Gia tăng giá trị chuỗi sản xuất phần mềm nội địa

Nguồn tài trợ tăng trưởng sẽ được Skylink Studio tập trung sử dụng cho công tác tiếp thị toàn cầu, tối ưu hóa danh mục sản phẩm hiện có và phát triển thêm các sản phẩm mới. Hiện tại, danh mục cốt lõi của công ty đang tập trung vào dòng game di động Classic Games như Tile Pyramid, Tile Bloom, Tiles 2D, Tile Candy, Ocean Tiles, Snake Go...

Sự đồng hành tài chính này giúp các kỹ sư công nghệ của studio tự tin mở rộng năng lực sáng tạo sang những dòng sản phẩm mới như Jigsawart và Way Escape. Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình kết hợp giữa năng lực sản xuất chất lượng cao tại Việt Nam với mạng lưới phân phối, UA quốc tế chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị thặng dư của các sản phẩm công nghệ phần mềm trong nước.

Danh mục sản phẩm đa dạng của Skylink Studio (từ trái sang: Tile Pyramid, Jigsawart và Way Escape) chinh phục thị trường quốc tế nhờ lối chơi trực quan và tính giải trí bền vững

Tầm nhìn đưa công nghệ Việt chinh phục người chơi toàn cầu

Chia sẻ về định hướng dài hạn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO của Skylink Studio cho biết: “Tham vọng của chúng tôi không chỉ là tạo ra một vài game thành công. Skylink muốn xây dựng một công ty game toàn cầu từ Việt Nam, với năng lực liên tục sáng tạo, phát triển và đưa những sản phẩm chất lượng đến người chơi trên khắp thế giới. Hợp tác với PvX là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi tăng tốc trên hành trình đó.”

Bộ đôi lãnh đạo Skylink Studio: Founder & CEO Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi (bên trái) và Giám đốc Sáng tạo Đặng Tuấn Vinh.

Đại diện doanh nghiệp kỳ vọng, việc làm chủ một nền tảng vận hành tối ưu hóa bằng dữ liệu lớn sẽ giúp Skylink hướng tới vị thế một nhà phát triển và phát hành Classic Games hàng đầu trên di động trong tương lai.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Skylink Studio)