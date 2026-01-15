icon Logo InfoNet
15/01/2026   11:02 (GMT+07:00)

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 50% số ca mắc vô sinh hiếm muộn nằm ở độ tuổi dưới 30. Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh (TFR) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024 và nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất Đông Nam Á.

Đặc biệt, theo báo cáo ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn, chiếm khoảng 7,7%.

Các chuyên gia nhận định, vấn đề trên không chỉ là thách thức y khoa hiện đại, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh, cản trở sự phát triển dân số bền vững.

Nhân viên nhà thuốc
Nhân viên nhà thuốc sẵn sàng tư vấn kiến thức về vô sinh, hiếm muộn

Trước thực tế này, chiều 14/1, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội phối hợp với Long Châu cùng các đối tác khởi động dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và Cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn trong cộng đồng”.

Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức nhiều chương trình giáo dục nâng tầm nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, phòng và điều trị vô sinh hiếm muộn, góp phần thúc đẩy lối sống chủ động và lành mạnh hơn.

Bên cạnh tiếp tục lan tỏa kiến thức y khoa bổ ích, dự án còn mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế chuyên sâu, hiện đại và an toàn đến người dân thông qua mạng lưới “gần dân, sát dân” của hệ thống nhà thuốc.

Trên cơ sở hợp tác, các bên cùng triển khai chuỗi hoạt động thiết thực từ tư vấn, tầm soát, phòng ngừa đến điều trị hiệu quả.

Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng có thêm hàng nghìn cặp vợ chồng được tiếp cận kiến thức đúng, thêm nhiều hành trình làm cha mẹ được thắp lên và thêm nhiều mầm sống được ươm trồng bằng khoa học, yêu thương và trách nhiệm xã hội. 

