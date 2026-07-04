Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Hà Nội là nơi tập trung hệ thống bệnh viện tuyến cuối lớn nhất nước, quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại cùng nền tảng văn hóa, du lịch và hạ tầng phát triển, đủ điều kiện xây dựng các sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao.

Mỗi năm, hàng triệu lượt người bệnh từ các địa phương, người nước ngoài, kiều bào cũng tìm về các bệnh viện ở Hà Nội điều trị nhưng con số này vẫn còn khiêm tốn so với thực tế đáp ứng.

Làm thế nào để biến thế mạnh chuyên môn thành lợi thế cạnh tranh, đưa y tế trở thành một ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao là vấn đề được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo "Định hướng phát triển du lịch y tế Hà Nội giai đoạn 2026-2030" do Sở Y tế tổ chức chiều 3/7.

TS Nguyễn Đình Hưng, PGĐ Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội thảo

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Hà Nội có nhiều lợi thế, vì thế việc phát triển lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm du lịch y tế của cả nước khi hội tụ những lợi thế mà ít địa phương có được.

Tuy nhiên, theo ông Lương, cách tiếp cận trong giai đoạn tới sẽ có sự thay đổi căn bản. Nếu trước đây, khám, chữa bệnh và du lịch phát triển độc lập thì nay cần kết nối thành một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh, trong đó y tế trở thành sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Ông Lương cho biết thêm Hà Nội hiện có mạng lưới bệnh viện lớn cùng nhiều cơ sở y tế tuyến cuối của cả nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam có 11 bệnh viện được xếp hạng trong bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 do Newsweek và Statista công bố, trong đó có tới 7 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Đây là nền tảng quan trọng để Thủ đô phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch y tế có sức cạnh tranh trong khu vực.

ThS Lương Bảo Khánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, mục tiêu của định hướng phát triển du lịch y tế không chỉ là thu hút thêm người nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh mà còn góp phần hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài điều trị.

Do đó, các cơ sở y tế cần từng bước xây dựng những gói dịch vụ trọn gói, kết hợp giữa điều trị, lưu trú, nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng và trải nghiệm văn hóa, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch y tế trên thế giới.

Theo ông Kotaro Tanaka, Trung tâm Nghiên cứu và Liệu pháp Proton Medipolis (Nhật Bản), bài học lớn nhất từ Nhật Bản cho thấy chất lượng y tế cao chưa đủ để tạo nên một điểm đến du lịch y tế hấp dẫn.

Những trở ngại xuất phát từ các yếu tố ngoài chuyên môn như thủ tục thị thực, thiếu nhân lực sử dụng ngoại ngữ, thiếu đội ngũ marketing quốc tế và hệ thống dịch vụ hỗ trợ người bệnh chưa đồng bộ.

“Du lịch y tế thực chất là cuộc cạnh tranh tổng lực giữa năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và khả năng vận hành quốc tế.

Người bệnh lựa chọn điểm đến không chỉ vì có bác sĩ giỏi hay trang thiết bị hiện đại mà còn bởi họ được hỗ trợ thuận lợi trong suốt hành trình điều trị, từ tìm kiếm thông tin, đặt lịch khám, làm thủ tục nhập cảnh, phiên dịch, thanh toán bảo hiểm đến lưu trú, đi lại và chăm sóc sau điều trị”, ông Kotaro Tanaka lưu ý.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ông Kotaro Tanaka cho rằng nếu muốn trở thành điểm đến y tế của khu vực, Hà Nội không thể chỉ tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà cần xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, bao gồm marketing quốc tế, điều phối người bệnh, phiên dịch y khoa, kết nối bảo hiểm, lưu trú, vận chuyển và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Đây mới là những yếu tố quyết định người bệnh sẽ lựa chọn Hà Nội hay chuyển sang các trung tâm y tế lớn trong khu vực.

Là đơn vị đề xuất sáng kiến và đồng tổ chức hội thảo, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ sở y tế và doanh nghiệp để nghiên cứu, triển khai các mô hình du lịch y tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô.

Bệnh viện cũng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao trong lĩnh vực ung bướu, đặc biệt là khám sức khỏe, tầm soát, phát hiện sớm ung thư, chăm sóc toàn diện và điều trị chuyên sâu, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch y tế hiện đại và nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ chăm sóc sức khỏe của khu vực.