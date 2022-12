Hơn 1 tháng Công an Cẩm Giàng xử lý gần 300 phương tiện vi phạm

Ngày 27/12, Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau hơn một tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, Công an huyện Cẩm Giàng đã xử lý 253 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 325 triệu đồng, tước 26 GPLX, giữ 8 phương tiện, vi phạm nồng độ cồn: 8 trường hợp, vi phạm tốc độ: 30 trường hợp; vi phạm tải trọng: 21 trường hợp.

Phương tiện vi phạm bị lực lượng CSGT xử lý.

Trong thời gian qua, thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 5, tập trung xử lý các nghiêm các hành vi vi phạm như: vi phạm tốc độ, vi phạm chở quá tải trọng, cơi nới kích thích thành thùng xe, vi phạm về nồng độ cồn...

Sau hơn một tháng thực hiện, đơn vị đã đạt được những quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, trong đó: Đã xử lý 253 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 325 triệu đồng, tước 26 GPLX, giữ 8 phương tiện (vi phạm nồng độ cồn: 08 trường hợp; vi phạm tốc độ: 30 trường hợp; vi phạm tải trọng: 21 trường hợp). Trong quá trình thanh tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ 01 vụ trộm cắp tài sản; phát hiện bắt giữ 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý; phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường bắt giữ 01 phương tiện vận chuyển sản phẩm của động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; bắt giữ 03 vụ gian lận thương mại bàn giao cho cơ quan chức năng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Thời gian tới, nhất là trong giai đoạn cuối năm, nhận định lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông sẽ tăng cao, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, giúp giao thông luôn được thông suốt, ngoài ra cũng chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tập trung đấu tranh các loại tội phạm hoạt động trên tuyến như (buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ…), kiên quyết xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và va chạm giao thông như: vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định…

Bên cạnh đó cũng tăng cường lực lượng, phương tiện để duy trì bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại nơi diễn các các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh, cũng như các lễ hội đầu xuân.

Sông Yên