Ngày 27/12, Cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Công an huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, ở Thái Nguyên) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh Nguyễn Thanh Tùng mặc quần áo ông già Noel bốc đầu xe trên đường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều 18/12, trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 30 phương tiện xe máy tụ tập ở khu vực Cầu Cạn, thuộc xã Yên Lạc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó có một nam thanh niên mặc bộ quần áo ông già Noel, có hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, có hành vi "bốc đầu", chạy xe máy bằng một bánh, lạng lách đánh võng. Thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Nguyễn Thanh Tùng bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam 2 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. (Ảnh Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an).

Cơ quan công an xác định Tùng đã thực hiện các hành vi vi phạm: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tùng và tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng thể hiện sự coi thường pháp luật, gây cản trở, nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, cản trở hoạt động, sinh hoạt bình thường của người dân dọc hai bên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, điều tra làm rõ, cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng 2 tháng, để điều tra, làm rõ về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sông Yên