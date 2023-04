Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Và với các học sinh ưu tú thì tìm kiếm học bổng là một hành trình vất vả và vinh quang. Với Lê Huyền Thảo (học sinh lớp 12G1 - Trường Newton) - người vừa xuất sắc chinh phục học bổng toàn phần của một trường đại học top đầu thế giới cũng vậy. Hành trình Thảo chinh phục học bổng danh giá này đã thể hiện phần nào về tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của nữ sinh 18 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, Huyền Thảo – nữ sinh xuất sắc lớp 12G1 vừa được nhận học bổng danh giá của 6 Trường Đại học quốc tế trong đó có suất học bổng toàn phần của trường Đại học top đầu Thế giới - Đại học KAIST ( Hàn Quốc).

Đây là ngôi trường chuyên sâu về nghiên cứu khoa học đầu tiên ở bậc sau đại học ở Hàn Quốc, Châu Á, cũng như thế giới. Ngoài ra, Huyền Thảo cũng nhận được học bổng từ 6 trường đại học nổi tiếng khác: Học bổng 5.3 tỷ Đại học Gettysburg College (top 53 LAC (Mỹ) năm 2020); Học bổng 4.5 tỷ Đại học Lawrence University (top 58 LAC (Mỹ) năm 2020); Học bổng 4.2 tỷ Đại học Wooster College (top 71 LAC (Mỹ) năm 2020); Học bổng 3.2 tỷ Đại học Drexel University (Top 74 Mỹ năm 2018); Học bổng 2.3 tỷ Đại học Michigan State University (top 50 trường đại học nghiên cứu hàng đầu năm 2022, theo Washington Monthly); Học bổng 70% Đại học VinUni (Việt Nam).

Lê Huyền Thảo - học sinh lớp 12G1, Trường Newton

Tại Trường Newton, Lê Huyền Thảo được biết đến là cô nữ sinh sở hữu khuôn mặt xinh xắn và thành tích vô cùng ấn tượng. Thảo là chủ tịch CLB Debate của Trường Newton nhiệm kỳ 2021 – 2022, với tố chất lãnh đạo tuyệt vời; sắc sảo, quyết đoán, am tường về chuyên môn, và nhận được rất nhiều sự yêu mến, tin tưởng, nể phục của các thành viên CLB. Em cũng từng đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu ASEAN cấp quốc gia và trở thành một trong những gương mặt Newton đại diện Việt Nam tham dự vòng thi Quốc tế tại Myanmar.

Huyền Thảo còn là đồng tác giả nghiên cứu dự án “Discriminative Chemical Profiles of Shan Tuyet Tea (Camellia sinensis var. Shan) and Sinensis Tea (Camellia sinensis var. sinensis) Collected in Ta Xua, Son La, Vietnam and Their Correlation With Antioxidant Activity” - xuất bản tại Tạp chí Natural Product Communications; Đồng tác giả nghiên cứu dự án “Mineral Content and Antioxidant Activity of Three Endemic Golden Camellia Species of Tam Dao, Vinh Phuc, Vietnam” - xuất bản tại Tạp chí Dược liệu - Viện Dược liệu - Bộ Y tế.

Huyền Thảo (ngoài cùng bên trái) khi đạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi Tìm hiểu Asean lần thứ X

Trong học tập, em cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và ghi danh tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Luôn khiêm nhường, điềm đạm nhưng vô cùng sắc sảo, hiệu quả, đó sẽ là ấn tượng về Thảo với bất kỳ ai khi tiếp xúc. Thảo cũng đã xuất sắc sở hữu số điểm IELTS 8.0 và SAT 1540/1600 điểm.

Chia sẻ về thành tích của mình, Huyền Thảo cho hay: “Đầu tuần, em luôn đặt kế hoạch để sắp xếp thời gian học cho các môn của tuần sau. Em có may mắn là có thể thực hiện một số nội dung phục vụ nghiên cứu khoa học ngay trong bộ môn Science (Mỹ) và trong các giờ học tại phòng thí nghiệm, phòng sáng chế ở trường. Và em cũng có niềm đam mê với việc tìm tòi vấn đề trên mạng vì trên mạng có nguồn tài liệu phong phú bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ các dự án. Các thầy cô đã dạy em sử dụng công nghệ để thiết kế đa dạng dự án và em cũng thích các hoạt động ở trường để thay đổi trạng thái”, Huyền Thảo nói.

Chia sẻ về lý do chọn trường ở Hàn Quốc mà không chọn ở Mỹ, Huyền Thảo bộc bạch rằng ban đầu cô cũng phải cân nhắc khi lựa chọn vì cũng đã apply được học bổng tốt của một số trường Đại học ở Mỹ nhưng cuối cùng quyết định chọn Hàn Quốc bởi Hàn Quốc có nhiều sự đổi mới, hấp dẫn và nữ sinh này thích Hàn Quốc từ lâu rồi.

“Hơn nữa, Trường Đại học Kaist cũng trong Top đầu thế giới, được học giao lưu trao đổi sang các nước khác trong thời gian học Đại học và đặc biệt là họ đã cấp cho em học bổng toàn phần và bố mẹ em sẽ không phải tốn kém”, Huyền Thảo nói.

Quả ngọt này xứng đáng với tài năng và những nỗ lực miệt mài, nghiêm túc của Huyền Thảo trong thời gian qua. Nữ sinh đã lan tỏa tới cộng đồng hình ảnh một người trẻ tài năng, nhiệt huyết bằng tất cả trí tuệ và trái tim.

Giấc mơ du học tại một trường đại học danh giá của thế giới của Thảo trở thành hiện thực cũng là khoảnh khắc hình ảnh Newton nói riêng và Việt Nam nói chung thêm một lần nữa được mang đi xa, tự hào sánh vai cùng bè bạn năm châu trên hành trình khám phá những đỉnh cao tri thức.

Hoa Quý