Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Ngày 26/10, Bộ GD& ĐT phối hợp với tổ hợp Samsung Việt Nam, Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt (JA Vietnam) tổ chức Chung kết giải Solve for Tomorrow năm thứ 6.

Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thị Kim Chi, ông Choi Joo Ho -Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, bà Đoàn Bích Ngọc - Giám đốc Điều hành JA Việt Nam cùng nhiều thầy cô, học sinh tới từ các trường trên cả nước tham gia sự kiện.

Vòng Chung kết Solve for Tomorrow 2024 với sự tranh tài của 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 5 đội thi của Bảng A (Khối THCS) và 5 đội thi của Bảng B (Khối THPT).

Các đội thi mang đến các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, y tế, sức khỏe đến các giải pháp hỗ trợ người yếu thế… Đặc biệt, vòng chung kết năm nay, ngoài 10 đội thi tranh giải Nhất, Nhì, Ba, ban tổ chức cũng chọn ra 2 đội thi tiềm năng từ 10 đội thi triển vọng..

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao và phần thuyết trình đầy thuyết phục, giải Nhất được trao cho 2 đội:

Đội thi Small Warriors, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam - Hậu Giang - với dự án Ứng dụng công nghệ thông minh nhân giống và nuôi các loài côn trùng quý hiếm (Bảng A).

Và đội thi Supernova Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng với dự án Braveheart - Ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ (Bảng B).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo Samsung trao 2 giải nhất của cuộc thi. Ảnh: Thu Trang

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 2 giải Tiềm năng, 8 giải Triển vọng, 2 giải bình chọn và 30 giải thưởng Vòng đào tạo trực tuyến. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cuộc thi Solve for Tomorrow cũng như quan điểm về giáo dục của Samsung toàn cầu có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu giáo dục của Việt Nam. Tôi tin rằng, hành trình 6 năm qua của Solve for Tomorrow sẽ là minh chứng và là nền tảng cho thành công của cuộc thi này trong tương lai.

Còn ông ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ: “Hàng năm khi tham quan các dự án trong Chung kết Solve for Tomorrow, tôi đều cảm thán trước nhiệt huyết, sự nỗ lực và trí tuệ tuyệt vời của các em.

Các em chính là những nhân tài xuất sắc, chủ nhân tương lai của Việt Nam. Mong các em không bằng lòng với thành quả của hiện tại và hãy tiếp tục trau dồi, phát triển trong sự nghiệp học tập.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 được phát động từ tháng 3/2024 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18 nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Bắt đầu triển khai từ năm 2019, cuộc thi Solve for Tomorrow đã gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ. Chỉ với khoảng 500 em học sinh tham gia ở cuộc thi đầu tiên, bước qua năm thứ 6, con số này đã tăng lên hơn 300 lần với tổng hơn 150 nghìn học sinh, bên cạnh đó là gần 2.300 bài dự thi từ nhiều trường THCS và THPT trên cả nước giúp Solve for Tomorrow giữ vững vị thế là hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung Việt Nam.

Với mong muốn phổ cập kiến thức STEM, lần đầu tiên, trong khuôn khổ cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, “Chuyến xe Solve for Tomorrow” đã được tổ chức, vượt qua 8.000km, tiếp cận và tạo cơ hội trải nghiệm công nghệ, thí nghiệm khoa học cho hơn 10.000 em học sinh trên cả nước. Chuyến xe đặc biệt này đã đem lại luồng gió mới cho cuộc thi Solve for Tomorrow trong lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam.

Năm nay, bên cạnh lĩnh vực môi trường và sức khỏe như mọi năm, hơn 60% đề tài là các giải pháp cho những vấn đề hỗ trợ nhóm người yếu thế qua đó cho thấy sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ của thế hệ trẻ với những người kém may mắn.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, năm nay tất cả các mô hình tham gia cuộc thi đều hướng tới phát triển bền vững và tạo ra những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu thị trường.