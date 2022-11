Thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tuần 43/2022 cả nước ghi nhận 9.441 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 tử vong tại Tiền Giang. Trong đó, số nhập viện là 7.582/1, so với tuần trước (8.811/2) số nhập viện giảm 13,9%. Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 281.189 trường hợp mắc, 110 tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (58.177/21) số mắc tăng 4,8 lần, tử vong tăng 89 trường hợp. Dự báo trong thời gian tới số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm từ tháng 7 đến hết năm.