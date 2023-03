Giá vàng hôm nay 18/3: Tăng dữ dội, hướng tới mốc 68 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 18/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 370 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h21' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h44' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 18/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 11-18/3

Chốt phiên giao dịch 17/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,17 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 17/3 ở mức 23.620 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450-24.780 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng thế giới tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h53' hôm nay (ngày 18/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.989,3 USD/ounce, tăng 49,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.990,2 USD/ounce, tăng 49,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 18/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 56,96 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 10,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.940 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.941 USD/ounce.

Tâm lý lạc quan trên thị trường đẩy giá vàng tăng lên mức cao nhất 6 tuần. Các nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn sau vụ hai ngân hàng thương mại tại Mỹ sụp đổ.

Căng thẳng trên thị trường ngân hàng còn lan rộng sang châu Âu. Cổ phiếu của ngân hàng Credit Suisse giảm hơn 30% sau báo cáo hàng năm lỗ khoảng 8 tỷ USD. Giới chuyên gia dự báo, giá vàng tăng khi thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều nguy cư khủng hoảng mới.

Tại Mỹ, Bộ trưởng Tài chính, bà Janet Yellen cho biết hệ thống ngân hàng nước vẫn ổn định. Người Mỹ có thể yên tâm với tiền gửi của họ.

Công cụ CME FedWatch cho thấy, thị trường nhận thấy hơn 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. 55% khả năng lãi suất sẽ tăng thêm vào tháng 5. Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối mùa hè.

Dự báo giá vàng

TS. Sandra Close, Giám đốc của Surbiton Associates, cho rằng, không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư chuyển hướng vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tình trạng bất ổn của ngân hàng toàn cầu, khuấy động thị trường tài chính thế giới.

“Vàng là nơi trú ẩn an toàn cuối cùng. Vàng không phải là một mảnh giấy, hay tờ tiền có thể bị mất giá trị, mà là tài sản được công nhận trên toàn thế giới”, ông nói.

Ngân hàng Commerzbank dự báo, giá vàng có thể lên mức 1.950 USD/ounce vào cuối năm nay. Thu Lan Nguyen, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Commerzbank, nhận định giá vàng chịu tác động từ cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra và chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu các vụ phá sản ngân hàng xảy ra hoặc thị trường tài chính đánh giá rủi ro, giá vàng sẽ tăng mạnh.

Duy Anh