Giá vàng hôm nay 17/3: Bất ổn ngân hàng, vàng hưởng lợi

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều 17/3, giá vàng 9999 của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h57' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 12h55' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ chiều 17/3

Mở cửa thị trường ngày 17/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h30' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h31' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 17/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 10-17/3

Chốt phiên giao dịch 16/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,96 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 17/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.620 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (17/3) được giao dịch quanh mốc 23.380 đồng/USD (mua vào) và 23.750 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 16/3 ở mức 23.622 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450-24.780 đồng/USD (mua - bán).

Vàng trong nước lấy lại mốc 67 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Nam Khánh)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h47' hôm nay (ngày 17/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.928,5 USD/ounce, giảm 1,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.928,9 USD/ounce, giảm 2,1 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 17/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 55,22 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.930 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.931 USD/ounce.

Mối lo ngại về bất ổn trong hệ thống ngân hàng, không chỉ ở Mỹ mà ở cả châu Âu ngày càng gia tăng. Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai tại Thụy Sĩ, đang bị cuốn vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau vụ phá sản của Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Credit Suisse cho biết, ngân hàng này sẽ thực hiện biện pháp tăng cường thanh khoản, vay thêm lên đến 54 tỷ USD từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB).

Sau vụ phá sản của Silicon Valley Bank, sự suy giảm niềm tin đối với hệ thống ngân hàng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ những tài sản an toàn. Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế.

Theo số liệu công bố của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 20.000 xuống còn 192.000 tính đến 11/3. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số liệu về nhà ở tại nước này tăng 9,8%. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ ở nước này trong tháng 2 giảm 0,4%, phù hợp với dự báo.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng tăng lãi suất hoặc tăng lãi suất ở mức thấp trong cuộc họp vào tuần tới.

Dự báo giá vàng

Bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank, nhận định, lo ngại nguy cơ khủng hoảng ngân hàng lan rộng khiến dòng tiền đổ vào những kênh trú ẩn an toàn. USD và đồng yen tăng giá. Vàng cũng có những bước nhảy vọt trong thời gian ngắn. Hiện, giá vàng giao dịch trên mức 1.900 USD/ounce.

Nicky Shiels, chiến lược gia trưởng của MKS PAMP, cho rằng, đầu cơ vàng tăng mạnh nhờ nhu cầu phòng ngừa bất ổn định tài chính. Bên cạnh đó, Fed có thể phải chấp nhận sự thật về lạm phát tăng cao hơn và kéo dài.

