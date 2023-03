Giá vàng hôm nay 14/3: Vàng SJC hạ nhiệt, mất mốc 67 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều 14/3, giá vàng 9999 của SJC giảm 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 13h38' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h36' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ chiều 14/3

Mở cửa thị trường ngày 14/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h04' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h07' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 14/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 7-14/3

Chốt phiên giao dịch 13/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cảnh báo, nhà đầu tư cẩn trọng giá vàng tăng ngắn hạn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h23' hôm nay (ngày 14/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.906,3 USD/ounce, tăng 2,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.911,7 USD/ounce, tăng 2,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 14/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 54,56 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 12,46 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.904,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.909,5 USD/ounce.

Kết thúc tuần trước, giá vàng có mức tăng đột biên do rủi ro tiềm ẩn lây lan từ cuộc khủng hoảng tại Ngân hàng Silicon (SVB).

Sau sự cố đó, thị trường vàng chứng kiến mức giao dịch tăng đột biến khi các nhà đầu tư ồ ạt mua vào.

Theo các nhà phân tích, SVB là một trong những Ngân hàng tài chính công nghệ hàng đầu thế giới. Sự sụp đổ cho thấy những hậu quả xấu không lường trước bởi chu kỳ tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA nói với Kitco News, thị trường vàng đang chứng kiến sự thu hút của dòng tiền trú ẩn an toàn trước những lo ngại về bất ổn tài chính.

Ngoài yếu tố lây lan từ vụ sụp đổ của Ngân hàng SVB, vàng đang phục hồi tích cực từ tỷ lệ thất nghiệp cao hơn của tháng 2 và sự kỳ vọng lãi suất giảm xuống dưới 50 điểm phần trăm trong kỳ điều chỉnh sắp tới vào ngày 21-22/3 của Fed.

Tuy nhiên, theo lưu ý của chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins Everett Millman, rằng, giá vàng tăng có thực sự bền vững hay không cần phải thêm nhiều thông tin phân tích. Ông Everett Millman dự báo, viêc sụp đổ của SVB và đồng USD đang giảm giá chỉ là một phản ứng ngắn hạn đối với vàng.

Dự báo giá vàng

Theo Millman, nhà đầu tư cần thêm thời gian ngắn, ít nhất trong tuần này mới có thể biết liệu vàng có thể giữ ở mức tăng như hiện nay hay không, đặc biệt là trong bối cảnh báo cáo lạm phát tháng 2 được công bố vào hôm thứ Ba ngày 14/3 (theo giờ Mỹ).

Millman dự báo, giá vàng không thể vượt qua mức 1.900 USD/ounce.

Các cuộc thăm dò của Kitco vừa qua cho hay, đa số nhà đầu tư đồng ý rằng dữ liệu lạm phát tháng 2 sắp công bố sẽ giảm từ mức 6,4% xuống còn 6%.

Moya dự báo, giá vàng tiếp tục tăng bởi tác động của việc tăng lãi suất của Fed sẽ giảm xuống và số lượng giao dịch vàng tăng do kích hoạt một số giao dịch mua trú ẩn an toàn sau biến cố rủi ro lây lan từ sụp đổ của Ngân hàng SVB.

Ngọc Cương