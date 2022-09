Theo Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, đơn vị này đang quản lý 352 công trình thủy lợi, trong đó có 257 hồ chứa, 82 đập dâng,123 trạm bơm.

Hồ Ea K'suy bị xuống cấp nặng, thân đập bị sạt lở.

Trong 352 công trình này có đến có 69 công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; 7 công trình mất an toàn và 3 công trình mất an toàn cao.

Cụ thể 7 công trình mất an toàn gồm: hồ Ea Tría, hồ Buôn Za Wầm, hồ Ea Ring ở huyện Cư M’gar (cả 3 công trình này đều đã xuống cấp nghiêm trọng trên toàn thân đập như: đọng nước trên thân đập, tường tràn bị xói lở...); hồ Đội 3 và hồ Đội 4 ở huyện Ea Súp có tình trạng hư hỏng tương đối giống nhau, mái hạ lưu hệ thống thu, gom nước mặt bị bồi lấp hoàn toàn mất khả năng gom nước mái đập, mỗi khi mưa lớn gây xói lở; hồ Đà Lạt ở huyện Krông Năng, sân sau bị hư hỏng rất nặng và kênh xã nước gần như bị bồi lấp hoàn toàn; hồ Buôn Tung ở huyện Lắk do đập được đắp bằng đất và thời gian lâu nên nước đã thấm ngang thân đập, nguy cơ vỡ đập tương đối cao.

Hiện đơn vị quản lý đã dùng bao cát đắp lên thân đập hạn chế hồ Ea K'suy vỡ đập.

Những công trình mất an toàn cao gồm: hồ Phù Mỹ ở huyện Ea H’leo; hồ Ea K’suy ở huyện Krông Năng và hồ Dang Kang Thượng ở huyện Krông Bông.

Đối với hồ Phù Mỹ ở huyện Ea H’leo, khu vực mái thượng trồng cỏ bị xói hàm ếch, mái hạ trồng cỏ bị thấm khi hồ tích nước. Tràn tự do bằng bê tông bên trái đã bị sập hoàn toàn. Bàn đáy đoạn nước rơi bê tông bị nứt hư hỏng nặng, tường đoạn nước rơi bị nứt hở.

Đối với hồ Dang Kang Thượng, tường tràn bị sụp đổ trôi phần phía bên trái. Cầu qua tràn bị nứt gãy phần mố bên trái. Mất an toàn cho người qua lại.

Đối với Hồ Ea K’suy khu vực đất đắp bị sạt lở nặng có nguy cơ vỡ đập nếu mưa lớn nước lũ đổ về nhiều.

Hồ Dang Kang Thượng đang được sửa chữa.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Công Hạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, cho biết rất nhiều công trình bị mất an toàn nhưng đáng lo nhất là 3 công trình bị mất an toàn cao.

Theo ông Hạnh, đối với 7 công trình mất an toàn và 3 công trình mất an toàn cao đã được xây dựng từ lâu, ít nhất cũng vài chục năm bằng kỹ thuật cũ nên trải qua thời gian thiên tai, lũ lụt đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

“Hiện 7 công trình mất an toàn địa phương đang cho theo dõi sát sao, còn 3 công trình mất an toàn cao được cơ quan chức năng tiến hành khảo sát đầu tư và sửa chữa”, ông Hạnh cho biết thêm.

Hải Dương