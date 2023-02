Đại lý xả hàng tồn kho, ô tô giảm giá cao nhất đến 300 triệu đồng

Tình hình kinh tế suy thoái khiến sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam thời gian qua giảm khá mạnh. Để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hiện tại, nhiều nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô liên tục áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá xe để kích cầu.

Ngay từ những ngày đầu tháng 2/2023, có không ít mẫu ô tô từ phân khúc phổ thông đến hạng sang được giảm giá lên đến vài trăm triệu đồng.

Lô xe sang BMW sản xuất 2021, 2022 tồn kho hạ giá sâu đến 300 triệu

Mới nhất, nhiều đại lý BMW công khai áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho lô xe sản xuất 2021 và 2022 tại Việt Nam. Theo đó, BMW 730Li sản xuất 2022 là mẫu xe đang được giảm cao nhất. Mức giảm tương ứng cho hai phiên bản M Sport và PureExcellence lần lượt là 100 triệu đồng, 300 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của xe hiện chỉ còn 4,349 tỷ đồng và 4,669 tỷ đồng.

BMW 7-Series thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đây là dòng xe sedan hạng sang cỡ lớn (Full-Size), cạnh tranh với những đối thủ như Mercedes S-Class (lắp ráp trong nước), Audi A8, Jaguar XJL, Lexus LS... Mức giá sau giảm khá hấp dẫn sẽ phần nào giúp BMW 730Li có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn so với các đối thủ.

Ngoài BMW 730Li, các mẫu xe nhập khẩu khác có mức giảm nhẹ hơn rất nhiều. Cụ thể, BMW 530i M Sport sản xuất 2022 giảm giá chỉ 32-40 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn khoảng 3,337-3,347 tỷ đồng. BMW 430i 2022 cũng được giảm 80 triệu đồng cho bản Convertible, kéo giá xe xuống 3,319 tỷ đồng; và giảm 8 triệu đồng cho bản Gran Coupé, giá xe sau giảm là 3,241 tỷ đồng.

Đối với mẫu BMW X6 sản xuất 2022, phiên bản xDrive40i M Sport (Loa Harman Kardon và không có tính năng đá cốp) được tặng bảo hiểm vật chất 63 triệu đồng, có quy đổi tiền mặt, và phiên bản xDrive40i M Sport (Loa Bowers & Wilkins và không có tính năng đá cốp) được giảm 8 triệu đồng.

Trong đợt giảm giá xả kho lần này của BMW chỉ có hai mẫu xe lắp ráp trong nước đó là 3-Series và X3 được nhận ưu đãi. Cụ thể, BMW 320i Sportline ( bản không có hệ thống truy cập thông minh) sản xuất 2021 và 2022 được tặng gói bảo hiểm mở rộng 35 triệu đồng, khách hàng có quy đổi tiền mặt. Như vậy, sau giảm giá, giá xe chỉ còn 1,364 tỷ đồng.

Tương tự, BMW 330i M Sport sản xuất 2021 và 2022 cũng được hưởng gói bảo hiểm mở rộng 35 triệu đồng. Nếu nhận quy đổi tiền mặt, giá xe sẽ giảm từ 1,719 tỷ đồng xuống 1,684 tỷ đồng. Hai phiên bản của BMW X3 gồm xDrive20i M Sport và xDrive30i M Sport sản xuất 2022 đều được giảm 20 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi tương ứng 2,139 tỷ đồng và 2,419 tỷ đồng.

Theo giới thạo xe, việc giảm giá của BMW sẽ châm ngòi cuộc cạnh tranh mới giữa các thương hiệu xe sang tại thị trường Việt Nam. Điều này báo hiệu cuộc đua ở phân khúc xe sang sắp tới sẽ thêm khốc liệt.

Hyundai Santa Fe 2022 giảm mạnh đến 140 triệu

Ở phân khúc xe phổ thông, giới tư vấn bán hàng đang chào bán dòng xe Hyundai Santa Fe đời cũ 2022 với mức giảm khá hấp dẫn. Cụ thể, Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp được giảm 125 triệu đồng, kéo giá xe từ 1,275 tỷ đồng xuống còn 1,150 tỷ đồng. Phiên bản dầu cao cấp cũng được giảm tiền mặt đến 135 triệu đồng, hiện chỉ còn 1,240 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe 2022.

Tuy nhiên, thao khảo sát, mức giảm giá hiện không đồng nhất giữa các đại lý. Một số đại lý tuy không áp dụng giảm giá trực tiếp nhưng vẫn hỗ trợ 100% thuế trước bạ, tương đương khoảng 127-135 triệu đồng. Có nơi cũng chào bán mẫu xe này với mức giảm lên đến 140 triệu đồng cho bản dầu cao cấp. Mức giảm này cao hơn thời điểm trước Tết 10-20 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe 2022 từng bị các đại lý bán chênh rất cao thời điểm mới ra mắt cuối quý III/2022, nên thông tin mẫu xe này được giảm giá sâu, hiện đang nhận nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Hyundai Santa Fe là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV cỡ trung với doanh số 10.603 xe vượt qua những đối thủ lớn như Toyota Fortuner, Ford Everest và Mazda CX-8. trong năm 2022.

Giá xe Ford Everest giảm nhiệt

Tương tự như Hyundai Santa Fe, mẫu SUV ăn khách của hãng Ford - Ford Everest từng bị bán chênh cả trăm triệu đồng nay cũng đang được khuyến mãi sâu và áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nhằm đẩy hàng tồn.

Giá Ford Everest sản xuất năm 2022 giảm nhiệt

Cụ thể, Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4X4 sản xuất năm 2022 được giảm giá khoảng 60 triệu đồng so với giá niêm yết, kèm hỗ trợ bảo hiểm thân vỏ. Giá xe hiện đang ở mức khá dễ chịu 1,392 tỷ đồng. Các phiên bản còn lại dường như không được giảm.

Trước đó thời điểm cận Tết, Ford Everest 2022 vẫn trong tình trạng khan hàng khiến giá bán của xe tại các đại lý vẫn chênh lên đến 100 triệu đồng. Như thế hệ cũ, Ford Everest mới hiện nay trên thị trường tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Mẫu xe SUV thương hiệu Mỹ được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá từ 1,099 tỷ đến 1,452 tỷ đồng (Everest Ambiente: 1,099 tỷ đồng, Everest Sport: 1,166 tỷ đồng , Everest Titanium 1,245 tỷ đồng, Everest Titanium+: 1,452 tỷ đồng). Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ như: Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento hay Mitsubishi Pajero Sport…

Lô xe VinFast Fadil 2022 cuối cùng được thanh lý "giá hời"

Ngoài những mẫu xe nói trên, ngay sau Tết, một số đại lý xe Vinfast chào bán lô Fadil cuối cùng với đầy đủ 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp, giá bán lần lượt 328,4 triệu đồng, 357,7 triệu đồng và 392,3 triệu đồng.

So với thời điểm cuối năm 2022, giá bán này thấp hơn từ 24 – 27 triệu đồng. Nguyên nhân được đại lý cho biết là bởi đây là lô xe VinFast Fadil 2022 cuối cùng được sản xuất nên số lượng không nhiều và chỉ còn màu trắng.

Vinfast Fadil 2022.

Fadil đã bị khai tử từ tháng 7/2022. Những đại lý còn xe để chào bán là vì đã "ôm hàng" từ trước. Dù được các đại lý thông báo số lượng ít, hạn chế về màu sắc, xe sản xuất 2022 nhưng với mức giá trên, VinFast Fadil vẫn là một mẫu hatchback hạng A đáng mua so với Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) và Kia Morning (389-474 triệu đồng). Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để khách hàng mua VinFast Fadil mới 100% từ phía đại lý.

Theo số liệu báo cáo từ VAMA, trong tháng 12/2022 doanh số bán ô tô toàn thị trường ghi nhận sụt giảm. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 35.301 xe, giảm 3% so với tháng 11/2022 và giảm 24% so với tháng 12/2021.

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Tổng Cụ thống kê, sản lượng ô tô sản xuất trong nước tháng 12/2022 ước đạt ước đạt 39.700 chiếc, tăng mạnh khoảng 3% so với tháng 11 (với 38.600 chiếc) và tăng tới 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ước tính đạt khoảng 25.000 xe, tăng 10% so với tháng trước đó.

Sức mua ô tô liên tiếp sụt giảm, trong khi lượng xe cung ứng cho thị trường (tính cả lắp ráp và nhập khẩu) vẫn ở mức cao khiến tỉ lệ ô tô tồn kho tiếp tục gia tăng. Điều đó lý giải cho việc vì sao, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều hãng, đại lý buộc phải tung ưu đãi, giảm giá để xả hàng.

Y Nhụy