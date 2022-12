CSGT Bắc Giang xử lý 56 trường hợp vi phạm trong đêm Noel

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong đêm Noel, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 56 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe, trong đó có 30 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, 2 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 10 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai.

Lực lượng CSGT lập biên bản với người vi phạm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, trong lễ Giáng sinh năm 2022 diễn ra trong thời tiết thuận lợi nên dự báo lưu lượng người dân tham gia giao thông đón Noel đông hơn mọi năm, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Noel như tại khu vực Nhà thờ Giáo xứ Bắc Giang với hơn 2.000 người tham gia, trong đó có khoảng 500 giáo dân và Chương trình “Liên hoan các nhóm, CLB sở thích” do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức tại Quảng trường 3/2 thu hút sự tham gia của hơn 5.000 người dân trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 24/12/2022, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang triển khai phương án, huy động 100% quân số, phân công làm 15 tổ công tác để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngay từ 18h chiều, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã có mặt tại 10 chốt trọng điểm để tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, chủ động cấm các phương tiện đi vào làm ảnh hưởng đến khu vực diễn ra hoạt động chào mừng Noel, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tập trung vào các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, dừng đỗ sai gây cản trở giao thông, chủ động phòng ngừa thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Trong đêm Noel, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 56 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe, trong đó có 30 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, 02 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 10 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai. Qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm thông suốt, không xảy ra tình trạng lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép, góp phần cho các hoạt động chào mừng diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đông người để hoạt động phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản... không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần cho Nhân dân và giáo dân đón Lễ Giáng sinh năm 2022 hạnh phúc, an lành.