Nghệ An: Cô gái trẻ đoàn tụ gia đình sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa K.T.K (SN 1998) về đoàn tụ cùng gia đình tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

K.T.K (23 tuổi) được các cơ quan chức năng đưa về đoàn tụ với người thân sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc. (Ảnh: H.T)

Theo hồ sơ, năm 2011, K.T.K bị lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ khi mới 13 tuổi. Do K. còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên người mua từ chối. Sau đó, K. được một cặp vợ chồng hiếm muộn mua làm con nuôi.

Giữa năm 2020, K. đăng tải thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Do bị bán đi từ khi còn nhỏ nên K. không nhớ tên bố mẹ mà chỉ nhớ mình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Thông tin tìm kiếm người thân của K. được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp cận và xác minh.

Việc tìm kiếm gốc gác nạn nhân mất khá nhiều thời gian do ở Tà Cạ có nhiều phụ nữ, trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc.

Sau thời gian nỗ lực thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được thân nhân của K.T.K.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đưa em K. từ Trung Quốc trở về, thực hiện cách ly phòng dịch tại tỉnh Cao Bằng.

Ngày 28/8, lực lượng chức năng Nghệ An phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đưa K. về Nghệ An và bàn giao cho gia đình.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định được người bán em K. sang Trung Quốc là Vi Thị Nguyệt (SN 1968, cùng trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) song đối tượng này hiện không có ở địa phương.

PV