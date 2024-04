Những người không nên ăn mướp

Tôi đọc trên mạng có thông tin nếu thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt thì không nên ăn mướp. Xin bác sĩ tư vấn giúp thông tin này có chính xác không? (Trần Thị Dung - Hoàng Mai, Hà Nội)

Bác sĩ Hoàng Sầm - Viện Y học bản địa Việt Nam tư vấn:

Quả mướp chứa nhiều nước, chất chống oxy hóa, khoáng chất, vitamin, lipid nên tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, thành phần quả mướp có tính mát, vị ngọt, giúp giải nhiệt, tiêu độc, làm tan đờm, viêm tiết niệu, đại tiện ra máu, bệnh trĩ nội, tắc tuyến sữa, mụn nhọt, đau lưng, ho nhiều đờm, viêm phế quản.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100 gram mướp chứa 0,6 g chất đạm, 2,9 gram chất xơ, 0,046mg vitamin B1, 0,042mg vitamin B2, 9mg canxi, 0,359mg sắt, 31mg phốt pho, 452mg kali.

Tuy nhiên, những người có tì vị kém không nên ăn nhiều mướp. Người mới ốm dậy, thể trạng yếu, tiêu chảy, cơ địa dị ứng không ăn loại quả này. Do đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Mướp có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.Thúy.

Một số tác dụng của mướp:

- Ngăn ngừa các bệnh về mắt đặc biệt là giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng nhờ thành phần giàu vitamin A, E, các khoáng chất kẽm, đồng.

- Tốt cho tim mạch, chất oxy hóa trong mướp ngăn ngừa cholesterol xấu trong máu, phòng các bệnh hẹp mạch vành, xơ vữa mạch máu não.

- Thực phẩm không thể thiếu cho người đái tháo đường. Theo nghiên cứu, mangan trong mướp thúc đẩy sản sinh insulin kiểm soát đường trong máu, giảm nguy cơ mắc đái tháo đường.

- Nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón, góp phần bảo vệ đường tiêu hóa.

- Giảm tình trạng co thắt cơ, hạn chế chuột rút vì thành phần chứa nhiều kali.

- Tăng cường sắt tốt cho bệnh thiếu máu, phù hợp với người thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

- Giàu vitamin C giúp giảm tình trạng khô da, giảm nhăn, tăng cường chống lão hóa. Bạn có thể dùng loại quả này làm mặt nạ dưỡng da dưỡng ẩm, làm trắng, trị nám da.

Lưu ý khi sử dụng:

Mướp cũng kỵ với củ cải trắng vì đều mang tính hàn. Khi nấu chung người ăn dễ bị lạnh bụng, mệt mỏi. Loại quả này không nấu chung với cải bó xôi (rau chân vịt), do thành phần đều nhuận tràng nên nấu chung có thể gây tiêu chảy.

Khi mua mướp bạn nên chọn quả non, đường vân trên quả mịn, đều nhau, sờ cứng nhưng có độ đàn hồi, cuống màu xanh, bẻ ra có nhiều nhựa. Mướp già thường có đường vân to, vỏ cứng, cuống thâm. Đặc biệt, nếu mướp bị ong chích hay cây còi cọc bạn không nên ăn vì có thể gây ngộ độc, chóng mặt do có chứa chất alkaloid.