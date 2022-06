10X lừa đảo, rủ rê 4 người sang Campuchia làm việc rồi 'bán' cho sòng bài

Rủ rê, lôi kéo 4 người sang Camphuchia làm việc, Trần Ngọc Chung (SN 2003, trú phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã bán cả 4 người này cho công ty với giá 650USD/ người.

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 16/6, Cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung (SN 2003, trú phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Đối tượng Trần Ngọc Chung tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, Chung là đối tượng đã từng sang Campuchia làm việc tại casino (sòng bài) nên đã sử dụng tài khoản facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo họ sang Campuchia làm việc tại các sòng bài.

Dù biết công việc nặng nhọc, vất vả nhưng Chung đã nói dối các nạn nhân là việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau đó, Chung đã đưa 4 người trú TP Sầm Sơn vượt sông qua biên giới tại tỉnh Long An sang Camphuchia làm việc vào ngày 1/3/2022.

Sau khi đưa các nạn nhân sang Camphuchia, Chung đã bán cho công ty với giá 650USD/người để làm việc tại các sòng bài rồi bỏ mặc các nạn nhân, còn Chung về nước.

Trong quá trình làm việc tại Camphuchia, những nạn nhân này đã bị quản lý ép buộc ký cam kết phải thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng trong vòng 1 năm và bị ngược đãi.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh sang Camphuchia lao động trái pháp luật. Trong đó, kết luận vụ án, chuyển VKSND các cấp đề nghị truy tố 2 vụ, 2 bị can phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao vụ việc một thiếu nữ 16 tuổi ở Phú Yên mất tích sau khi vào TP.HCM. Gia đình đã trình báo công an vào cuộc tìm kiếm và xác định nạn nhân đã được đưa sang Campuchia. Trong thời gian nạn nhân mất tích, gia đình nhận được những thông tin rất khả nghi, có người gọi điện đòi tiền chuộc nhưng sau đó cắt đứt liên lạc. Sau 2 tuần mất tích bí ẩn, thiếu nữ đã trở về nhà an toàn. Đáng chú ý, không chỉ có thiếu nữ này bị đưa sang Campuchia và gia đình bị đòi tiền chuộc mà còn có 4-5 nạn nhân khác, hiện có người chưa được trở về Việt Nam.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Phú Yên cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận, xác minh 6 vụ với 6 người dân trong tỉnh bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc với mức lương cao, sau đó mất tích.

Công an Phú Yên cho biết đến nay cả 6 trường hợp trên đều đã về lại địa phương. Trong đó có một trường hợp gia đình đã đóng 69 triệu đồng cho một đối tượng người Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng; 3 trường hợp tự về; một trường hợp được cơ quan chức năng đưa về nhà và một trường hợp đặc biệt được lực lượng của Campuchia giải cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng của Việt Nam đưa về gia đình.

"Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân sang nước ngoài (chủ yếu là sang Campuchia) làm việc với mức lương, "hoa hồng" cao (từ 800-1.000USD/tháng); sau khi các đối tượng này đưa được người qua biên giới thì chúng sẽ xóa tài khoản mạng xã hội, do vậy người bị hại không biết được tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại về nhóm đối tượng này", Công an Phú Yên thông tin.

