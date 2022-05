Ăn quả dại, 9 trẻ ngộ độc

Trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc do ăn quả dại trên rừng khiến 9 em nhỏ và 1 người lớn bị ngộ độc.

Ngày 25/4 tại xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) xảy ra vụ ngộ độc do ăn quả rừng làm 5 trẻ em bị ngộ độc. Nhóm trẻ em này đã ăn phải quả chí chụa (theo cách gọi của dân địa phương) dại trên rừng.

Tiếp đó, ngày 1/5 tại xã Niêm Tòng (Mèo Vạc) cũng xảy ra vụ việc do ăn quả dâu rừng làm 4 làm trẻ em và 1 người lớn ngộ độc.

Các vụ ngộ độc trên đã được phát hiện và điều trị kịp thời nên may mắn không có trường hợp tử vong đáng tiếc.

Ngành y tế Hà Giang khuyến cáo, tháng 5, 6 là thời điểm nhiều quả rừng đang chín rộ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đặc biệt là trẻ em, các cấp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm phù hợp, hiệu quả trong công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên cho cộng đồng và từng hộ gia đình.

Tư vấn về sức khoẻ, an toàn thực phẩm cho trẻ em miền núi.

Đặc biệt, học sinh, trẻ em tuyệt đối không nên ăn các loại quả dại nhằm tránh những vụ ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó tại huyện Văn Bàn, Lào Cai cũng xảy ra một vụ ngộ độc tập thể vừa xảy ra trên một nhóm gần 20 học sinh tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khiến 1 học sinh tử vong, các em còn lại phải nhập viện sau khi ăn phải quả Hồng Châu một loại quả dại ở rừng.

Mặc dù được các y, bác sỹ tận tình cấp cứu, điều trị, nhưng 1 học sinh không qua khỏi đã tử vong; 8 học sinh được chuyển tuyến về Hà Nội điều trị; 8 em còn lại được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn.

Bác sĩ Lê Ngọc Duy - Khoa Cấp cứu, chống độc, Bệnh viện Nhi trung ương, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là giải pháp quan trọng cứu sống bệnh nhân khi ăn quả hồng trâu.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho các trường hợp bị ngộ độc hồng trâu mà chủ yếu là điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng.

Khi phát hiện trẻ có biểu hiện ngộ độc do ăn quả dại cần gây nôn, rửa dạ dày càng sớm càng tốt, cho trẻ uống than hoạt với liều 1-2 g/kg cân nặng, dùng 4-6 gói sorbitol (nếu không có thể cho uống lòng trắng trứng);

Tăng cường thải độc tố, duy trì chức năng sống (trợ tim-mạch, trợ hô hấp, suy gan chống co giật, chống phù phổi cấp…), xét nghiệm, theo dõi và điều chỉnh chất điện giải trong máu cho trẻ.

Gia đình khi thấy con ăn phải quả dại có độc cần cho con uống nhiều nước và gây nôn, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất bằng xe cơ giới (tuyệt đối không để trẻ đi bộ).

K.Chi