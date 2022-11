Chuột đu đưa theo nhịp điệu, mê nhạc Lady Gaga?

Các nhà nghiên cứu của Đại học Tokyo đã tiến hành theo dõi chuyển động đầu của chuột khi cho chúng nghe nhạc. Kết quả cho thấy chuột có thể đu đưa theo đúng nhịp bài hát, chơi nhạc ở các nhịp độ khác nhau.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chuột đu đưa đập đầu theo điệu nhạc, giống như con người. Chúng đặc biệt thích chuyển động theo nhạc của một số ca sĩ, ban nhạc như Lady Gaga, Queen, Mozart.

Các nhà nghiên cứu trang bị cho 10 con chuột máy đo gia tốc không dây, dễ dàng phát hiện những chuyển động nhỏ nhất của phần đầu và theo dõi khi bật một số bản nhạc.

Họ bật các thể loại âm nhạc khác nhau của nhiều nghệ sĩ như 'Born This Way' của Lady Gaga, 'One Bites the Dust' của Queen, một bản sonata piano của Mozart, 'Beat It' của Michael Jackson và 'Sugar' của Maroon 5.

Bên cạnh đó, họ cũng bật đoạn nhạc tương tự cho 20 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu nghe và ghi lại phản ứng.

Các nhà nghiên cứu bị bất ngờ trước kết quả, những con chuột có nhịp tốt, khoảng 120-140 nhịp mỗi phút, cách phản ứng bằng cách gật đầu theo nhịp khi nghe nhạc khá giống người. Kỹ năng này trước đây chỉ có ở con người.

Hirokazu Takahashi, Giáo sư Đại học Tokyo, Nhật Bản, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Theo hiểu biết của nhóm chúng tôi, đây là công bố đầu tiên liên quan đến chuột và nhịp điệu âm nhạc".

Các nhà nghiên cứu tin rằng khám phá này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tâm trí động vật và nguồn gốc của âm nhạc và khiêu vũ. "Âm nhạc có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với não bộ và có tác động sâu sắc đến cảm xúc và nhận thức. Để sử dụng âm nhạc một cách hiệu quả, chúng ta cần tiết lộ cơ chế thần kinh nằm trong thực nghiệm này. Âm nhạc cho cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi muốn tiết lộ các đặc tính âm nhạc khác như giai điệu và hòa âm liên quan đến hoạt động của não như thế nào. Là một kỹ sư, tôi quan tâm đến việc sử dụng âm nhạc để có một cuộc sống hạnh phúc hơn", Hirokazu Takahashi cho biết.

Hoàng Dung (lược dịch)