Bạo lực học đường ở Nghệ An: Xử lý nghiêm khắc, giáo dục kịp thời

Từ năm 2019, Nghệ An đã triển khai mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh phổ thông trên địa bàn với mục đích đảm bảo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội về nhận thức và hành động trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đảm bảo cho học sinh có điều kiện phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực của bản thân nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới gia đình, nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân nhằm thống nhất quan điểm, nội dung và phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh; tăng cường mối quan hệ, phát huy vai trò và trách nhiệm của gia đình, cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan đối với hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng và nguồn lực của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh được học tập, vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.