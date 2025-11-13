icon Logo InfoNet
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Với tổng số vốn vay 1 tỷ đồng giải ngân cho ba xã tại tỉnh Tây Ninh, chương trình năm nay tiếp tục mở rộng quy mô tại khu vực biên giới, khẳng định cam kết của BAT Việt Nam trong việc trao cơ hội phát triển kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới, giúp phụ nữ khó khăn tự tin làm chủ sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

BAT Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” tại tỉnh Tây Ninh

Từ hỗ trợ tài chính đến trao quyền làm chủ sinh kế

Theo kế hoạch, trong năm 2025, BAT Việt Nam hỗ trợ tổng cộng 1 tỷ đồng vốn vay không lãi suất cho 100 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại ba xã Đông Thành, Mỹ Quý và Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Mỗi chị em phụ nữ tham gia chương trình được vay 10 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng để đầu tư vào buôn bán nhỏ, chăn nuôi hoặc phương tiện sinh kế...

Điểm nổi bật tạo nên tính bền vững của chương trình chính là cơ chế vốn vay xoay vòng không lãi suất, với quy trình đáo hạn sau 12 tháng. Nguồn vốn kỳ vọng sẽ được tái sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình khác trong tương lai sau khi được hoàn trả. 

Lễ giải ngân vốn vay chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” tại xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Trước đó, năm 2024, chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam đã hỗ trợ cho các chị em phụ nữ thuộc 56 hộ nghèo và cận nghèo tại các xã biên giới thuộc huyện Đức Huệ và Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). 

Theo thống kê, 100% hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và bước đầu sinh lời, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Đồng thời, mỗi tháng các hộ đều trích một phần thu nhập để hoàn trả vốn vay đúng hạn cho Hội Phụ nữ, hình thành thói quen quản lý tài chính và tiết kiệm trong gia đình.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, BAT Việt Nam còn phối hợp với Hội Phụ nữ và các cán bộ khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho phụ nữ vay vốn. Từ năm 2022 đến nay, đã có 30 lớp tập huấn được mở với 539 lượt người tham gia, truyền đạt kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và kỹ năng kinh doanh nhỏ. Các buổi tập huấn cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên.

Những con số nhỏ ấy ẩn chứa sự thay đổi lớn, từ một niềm tin được trao, người phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và trở thành điểm tựa vững vàng cho gia đình.

Mô hình “trao cần câu” - cơ hội bền vững cho phụ nữ vùng biên

Tại các vùng biên giới như Tây Ninh, tỷ lệ phụ nữ nghèo và cận nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hộ khó khăn, trong khi cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi hoặc đào tạo nghề còn hạn chế. 

Chính vì vậy, việc mang chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” đến các xã vùng biên không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là hành động thiết thực giúp phụ nữ tự chủ, tự tin và tự cường hơn trong cuộc sống.

Để đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của nguồn vốn, công tác quản lý và giám sát nguồn vốn được chú trọng xuyên suốt quá trình thực hiện. Hội LHPN các xã sẽ phối hợp cùng các đối tác, tổ chức các đợt công tác tại địa phương để kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay của từng hộ gia đình.  

Bà Trương Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Quý, nhấn mạnh: “Hội LHPN các xã không chỉ đóng vai trò là cầu nối trong quá trình giải ngân mà còn là người đồng hành, giám sát chặt chẽ để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi tổ chức tập huấn kỹ năng, hướng dẫn chị em quản lý vốn, chi tiêu hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Điều đáng quý nhất là sau mỗi chu kỳ vay, các hộ đều nâng cao ý thức trách nhiệm và đoàn kết giúp nhau cùng phát triển”.

Bà Trương Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Quý cho biết sau mỗi chu kỳ vay, các hộ đều nâng cao ý thức trách nhiệm và đoàn kết giúp nhau cùng phát triển

Sau 6 tháng kể từ ngày giải ngân, các Chi hội sẽ báo cáo kết quả giai đoạn 1, và sau 12 tháng là báo cáo tổng kết toàn bộ việc thực hiện nguồn vốn vay. Quy trình này được các bên thực hiện hiệu quả trong gần 4 năm qua (từ năm 2022 đến nay). 

Trong tương lai, mô hình “trao cần câu” này với sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào quá trình phát triển nông thôn mới. 

Từ phía doanh nghiệp, BAT Việt Nam cam kết hỗ trợ phụ nữ, lực lượng dễ bị tổn thương nhưng đầy tiềm năng, như một phần trong chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Song hành với đó, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương sẽ giúp theo sát, tư vấn kịp thời cho các hộ vay, đảm bảo vốn được sử dụng hiệu quả nhất.

Bích Đào

