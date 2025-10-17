Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Video: Rostec

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 (China Helicopter Exposition 2025) diễn ra ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ngoài ra, các mô hình tỉ lệ của những dòng trực thăng này cũng được trưng bày tại gian triển lãm của hãng.

Ảnh: Rostec

“Từ nhiều năm nay, các đối tác Trung Quốc đã vận hành tích cực các dòng trực thăng hạng nặng và siêu nặng của Nga. Chẳng hạn, Ka-32A11BC đã được sử dụng lâu dài trong công tác chữa cháy, liên tục chứng minh hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Tổng số lượng trực thăng do Nga sản xuất hoạt động tại Trung Quốc hiện đã vượt quá 450 chiếc, trong đó khoảng 390 chiếc (tương đương 85%) thuộc dòng trực thăng hạng nặng Mi-8/17. Hiện nay, các nhà khai thác Trung Quốc đang xem xét mở rộng đội bay, và sự quan tâm đến trực thăng Nga tiếp tục tăng mạnh, đây là kết quả của những nỗ lực có hệ thống từ Russian Helicopters và Rostec,” ông Nikolay Kolesov, Tổng giám đốc Russian Helicopters, cho biết.

Ảnh: Rostec

Các nhà khai thác Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đến Ka-32A11BC và phiên bản nâng cấp Ka-32A11M cho nhiệm vụ chữa cháy; Mi-8/17 cho tìm kiếm - cứu nạn; Mi-26TS cho hoạt động cứu trợ thảm họa; và Ansat hạng nhẹ cho dịch vụ cấp cứu hàng không cũng như huấn luyện phi công.

Ảnh: Rostec

Ảnh: Rostec

Ảnh: Rostec

Ảnh: Rostec

Dòng Mi-8/17 đa năng tiếp tục được nâng cấp với các cải tiến về hiệu suất bay nhờ áp dụng cánh quạt đuôi dạng chữ X, vật liệu mới và đặc biệt là động cơ mạnh mẽ, hiệu quả hơn, giúp mở rộng đáng kể khả năng tác chiến và hoạt động.

Mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy đang được triển khai tại hàng chục quốc gia trên thế giới. Với khả năng cơ động cao, ổn định, tỷ lệ công suất/trọng lượng vượt trội và khả năng phun nước chính xác ngay cả trong khu vực đô thị đông đúc, Ka-32 trở thành phương tiện không thể thay thế trong các nhiệm vụ chữa cháy, kể cả tại các tòa nhà cao tầng.

Trực thăng Ansat cũng thể hiện tiềm năng xuất khẩu mạnh mẽ. Đã được sử dụng rộng rãi tại Nga và một số quốc gia khác, Ansat chứng minh vai trò quan trọng trong các dịch vụ y tế khẩn cấp và vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng.

Ảnh: Rostec

Triển lãm China Helicopter Exposition 2025 diễn ra từ ngày 16 – 19/10/2025 tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Tập đoàn Russian Helicopters (thành viên Rostec) là nhà sản xuất trực thăng duy nhất tại Nga và một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Thành lập năm 2007, có trụ sở tại Moskva, tập đoàn bao gồm 5 nhà máy sản xuất trực thăng, trung tâm nghiên cứu – thiết kế quốc gia, các cơ sở sản xuất linh kiện, bảo trì – sửa chữa, cùng công ty dịch vụ cung cấp hỗ trợ hậu mãi toàn diện trong và ngoài nước.

Tập đoàn Nhà nước Rostec là tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Nga, tập hợp hơn 800 tổ chức khoa học và sản xuất tại 60 khu vực của đất nước. Rostec là nhà cung cấp chính các loại vũ khí, thiết bị quân sự và đặc chủng theo đơn đặt hàng quốc phòng của Nga, đồng thời phát triển mạnh các sản phẩm dân dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không, động cơ, giao thông, năng lượng, thiết bị y tế, dược phẩm và vật liệu tiên tiến.

Danh mục thương hiệu của Rostec bao gồm các tên tuổi nổi tiếng toàn cầu như KAMAZ, United Aircraft Corporation (UAC), Russian Helicopters, United Engine Corporation (UEC), Uralvagonzavod, Shvabe, Kalashnikov Concern, KRET, High Precision Systems, Rosoboronexport, Roselektronika và Nacimbio. Năm 2024, doanh thu hợp nhất của tập đoàn vượt 3,6 nghìn tỷ ruble.

