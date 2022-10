Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo từ 24/10-30/10/2022: Vận đào hoa, tiền bạc tới với ai?

1. Tử vi tuần mới của Bạch Dương từ 24/10-30/10/2022

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 24/10 đến 30/10/2022 cho biết tuần này Bạch Dương đừng ngại cạnh tranh sẽ mang lại cho bạn những bước tiến nhất định. Kết quả không phải là điều quan trọng nhất, khi vượt qua khó khăn, bạn sẽ có kinh nghiệm hơn, từ đó cũng có thể nâng cao năng lực bản thân.

Những ai còn độc thân trong tuần mới còn nhiều e ngại nên bạn không đủ dũng khí để thổ lộ với người bạn thầm thương, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Các cặp đôi có dấu hiệu thờ ơ, bạn có thể bị đối phương phớt lờ, cảm thấy bị bỏ rơi, mang đến cảm giác hoang mang không biết tình cảm của mình đang ở đâu.

Tuần mới của cung hoàng đạo này diễn ra đều đặn, không có đột phá vì bạn muốn an toàn, chưa dám dấn thân. Người tìm việc phải đối mặt với một chút thử thách.

Tình hình tài chính được cải thiện, sự hợp tác với người thân diễn ra tốt đẹp, khi họ là đối tác bổ sung những thiếu sót của bạn. Hãy kiên nhẫn, từ từ bạn sẽ kiếm được tiền.

2. Tử vi tuần mới của Kim Ngưu từ 24/10-30/10/2022

Dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu cần lưu ý rằng những suy nghĩ ích kỷ đang cản trở sự trưởng thành của bản thân. Bạn nên thận trọng một chút nhưng hãy biết lùi bước khi cần thiết, đừng quá ích kỷ hay cực đoan kẻo bị soi mói.

Nếu chòm sao này còn độc thân và chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu, bạn sẽ thử lòng đối phương xem tình cảm của họ như thế nào rồi mới nghĩ đến chuyện tấn công hay không. Người đã kết hôn nên trò chuyện và tâm sự nhiều hơn với nửa kia của mình, đừng chỉ giữ những phiền muộn trong lòng, điều này chỉ tạo thêm rào cản giữa hai bạn mà thôi.

Trong công việc cần tập trung cao độ nếu không muốn chất lượng giảm sút, mù quáng mong thành công nhanh chóng không tốt, dễ phạm sai lầm. Những người đang tìm việc sau khi trải qua một số thất bại, bạn cần nhìn nhận lại bản thân và tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

Bạn không nên tham lam tham gia các trò chơi như cờ bạc. Kim Ngưu không gặp đủ may mắn nên dù cược cũng dễ thua. Tham gia đánh bạc sẽ dẫn đến tiền mất tật mang, nhưng lại có nhiều người đang kéo bạn vào bẫy.

3. Tử vi tuần mới của Song Tử từ 24/10-30/10/2022

Bước sang tuần mới, Song Tử thường được nhiều người giúp đỡ. Nhờ có quý nhân tương trợ nên mọi việc sẽ suôn sẻ.

Về tình duyên, tình cảm của bạn được cải thiện, nếu dấu hiệu này thể hiện tình cảm của mình thì sẽ dễ dàng nhận được phản hồi tích cực, có thể thoát khỏi tình trạng độc thân trong thời gian sắp tới. Các cặp đôi đang yêu nên chủ động về thăm gia đình để thăm hỏi và làm quen, bạn sẽ hạnh phúc hơn khi có được sự ủng hộ của người lớn tuổi.

Tiến độ công việc của bạn sẽ rất tốt, sau những nỗ lực không ngừng, Song Tử đã có được chỗ đứng vững chắc, nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và khách hàng nên họ bắt đầu yêu thích công việc của mình hơn. Song Tử đang tìm việc sẽ có được công việc như ý, không gặp khó khăn gì, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Song Tử quản lý tiền bạc của họ rất tốt, một số người thậm chí còn có thêm thu nhập thông qua các công việc bán thời gian. Những ai đã từng khởi nghiệp thất bại, nay đã lấy lại được tinh thần, sẽ có thể tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp kinh doanh của mình trong tương lai.

4. Tử vi tuần mới của Cự Giải từ 24/10-30/10/2022

Cự Giải nên chăm chỉ, chịu khó một chút sẽ có lợi hơn cho bạn. Hãy vượt qua sức ì của bản thân để từ từ phát huy tinh thần làm việc hăng say, tích cực làm những việc mà người khác không muốn làm.

Nếu bạn còn độc thân, hãy cảm nhận bầu không khí tình cảm ấm áp giữa hai người. Cự Giải cũng có nhiều chủ đề chung để nói chuyện với người mình thích. Tình cảm lứa đôi lúc này rất khó phát triển, đôi khi bạn phải bình tĩnh để xem xét lại tình cảm hiện tại, đừng quá chủ quan cho rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Tiến độ công việc bắt đầu trôi chảy, Cự Giải nên nắm bắt cơ hội phát biểu trong cuộc họp để khiến bản thân trở nên nổi bật. Người đang tìm việc không nhất thiết phải đặt kỳ vọng vào người khác, hãy chủ động vì có thể bạn sẽ là người giúp đỡ chính mình.

Tài lộc của chòm sao này được cải thiện, bạn được quý nhân giúp đỡ một phần nên giải tỏa được áp lực kinh tế. Tuy nhiên, bạn nhất định nên từ chối những ai đang có ý định vay tiền.

5. Tử vi tuần mới của Sư Tử từ 24/10-30/10/2022

Tuần mới, Sư Tử cần phải biết chọn lựa để tìm ra điều mình thực sự mong muốn. Có thể sẽ có rắc rối, nhưng bạn hãy chấp nhận điều đó và cố gắng khắc phục thì mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Dù không có gì đáng mừng nhưng các bạn độc thân có khả năng tự điều tiết để không còn vướng bận chuyện cũ. Các cặp vợ chồng nên chủ động hòa nhập vào cuộc sống của bạn đời. Cùng người ấy đi gặp mặt bạn bè có thể nâng cao hiểu biết lẫn nhau.

Công việc sẽ rất tốt khi bạn được lãnh đạo tin tưởng, sự nhiệt tình trong công việc và không ngại khó khăn được ghi nhận đầy đủ. Người đi tìm việc sẽ nhận được bất ngờ thú vị, bạn không thể bỏ qua chi tiết thú vị và đáng nhớ trong quá trình tìm việc.

Tìm kiếm thông tin đầu tư đòi hỏi kỹ năng. Chòm sao này có thể nhận được cơ hội nhờ nắm bắt tin tức. Kết bạn và giao lưu nhiều hơn sẽ là một lựa chọn tốt, ngay cả khi ban đầu bạn phải trả giá để gặp gỡ mọi người, nhưng đừng keo kiệt và tính toán.

6. Tử vi tuần mới của Xử Nữ từ 24/10-30/10/2022

Trong thời gian này, Xử Nữ hãy khéo léo xử lý các tình huống. Hãy nhớ rằng cuộc sống của bạn đã đủ bận rộn rồi, lúc này đừng tập trung vào người khác, đừng bàn chuyện của họ, nhất là trong công việc, nên ít để ý đến chuyện riêng tư của đồng nghiệp.

Vận may tình duyên của người độc thân không được như ý, không vướng vào người yêu cũ không tốt, bạn cũng gặp nhiều áp lực và vướng bận hơn, ít có thời gian gặp gỡ người mới. Xử Nữ có khả năng nhìn thấu khi người kia nói dối, điều này sẽ mang đến những cuộc cãi vã. Nếu không có xung đột, chỉ cần hai người thành thật với nhau.

Trong công việc, bạn có xu hướng háo hức nhận những nhiệm vụ mới đến mức bỏ qua những việc chưa hoàn thành. Những người đang tìm việc sẽ có tâm lý hoang mang, không có được cơ hội việc làm như mong muốn khi coi thường vận may hiện tại, bạn nên thay đổi thái độ.

Về tiền bạc, bạn có cơ hội tốt để học hỏi từ những người khác. Xử Nữ sẽ rất tỉnh táo đón nhận các cơ hội, không dễ rơi vào bẫy nhưng cũng đừng quá cứng nhắc.

7. Tử vi tuần mới của Thiên Bình từ 24/10-30/10/2022

Tử vi 12 chòm sao cho thấy trong tuần mới này Thiên Bình đang thiếu đi cảm giác ấm áp vốn có, bạn có thể thử nuôi những con vật nhỏ, chúng có thể giúp bạn vun đắp tình cảm, có như vậy thì bạn mới biết cách quan tâm đến người khác và ấm áp hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm của người độc thân chưa có điểm nhấn, cuộc sống vẫn bình lặng và vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn. Các cặp đôi nên nhớ những trách nhiệm trong mối quan hệ của mình. Hãy làm mới tình yêu của bạn bằng cách hẹn hò.

Cung hoàng đạo này trong tuần mới vì không muốn vất vả nên sẽ có xu hướng trốn tránh trách nhiệm. Những người đang tìm việc vẫn đang phấn đấu sau nhiều lần không thành công. Bạn có thể muốn chuyển hướng tìm kiếm việc làm của mình.

Về tiền bạc, bạn nên cẩn thận đề phòng có người phá hoại các kế hoạch kiếm tiền của mình. Nếu ai đang chuẩn bị khai trương cơ sở kinh doanh mới trong tuần tới sẽ gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ. Sau khi lên kế hoạch, bạn phải hoàn thành tốt việc bảo mật, tránh bị lộ khiến người khác lợi dụng sơ hở của bạn.

8. Tử vi tuần mới của Bọ Cạp từ 24/10-30/10/2022

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì thì loại tự tin mù quáng này là một sự kiêu ngạo đáng lo ngại. Bạn thường không để ý đến người khác, càng khó giao tiếp, không ai muốn lắng nghe bạn.

Dù thích mọi người nhưng Hổ Cáp cần khéo léo trong cách cư xử, nếu không bạn sẽ tỏ ra lạnh lùng và chỉ khiến bạn lạc lối mà thôi. Các cặp đôi tuy cảm thấy mối quan hệ ổn định nhưng thực sự lúc này khả năng xuất hiện người thứ ba là rất cao, bạn quá tin tưởng vào tình cảm của hai người mà quên mất có thể gây nhàm chán thì nên đề cao cảnh giác.

Công việc của bạn tương đối ổn định, tuy nhiên bạn không nên thường xuyên yêu cầu đồng nghiệp làm theo phương pháp riêng của mình, nếu không sẽ xảy ra cãi vã. Bọ Cạp đang tìm việc không dễ nhận được sự đồng ý của người phỏng vấn, bạn khá căng thẳng khi trả lời các câu hỏi và đó là nguyên nhân chính khiến bạn làm không tốt.

Bọ Cạp thích kiếm tiền nhưng không có chủ kiến, đôi khi bạn cố gắng nhưng chỉ lãng phí thời gian và công sức. Một số bạn sẽ làm những việc bốc đồng, mua sắm thiếu tính toán khiến tài chính ngày khó khăn.

9. Tử vi tuần mới của Nhân Mã từ 24/10-30/10/2022

Trong tuần tới Nhân Mã lưu ý rằng mặc dù uống nước thường xuyên là tốt nhưng không nên uống nhiều nước trước khi đi ngủ, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho thận và không có lợi cho sức khỏe. Một số Nhân Mã sẽ bị mất ngủ trong tuần mới này.

Về tình duyên, khi tâm trạng không được tốt lại được người mình thích an ủi, đó là điều may mắn mà bạn không ngờ tới. Nhân Mã đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. Nhân Mã có đôi sẽ giữ khoảng cách an toàn với người khác phái, tạo cho đối phương cảm giác an toàn.

Trong công việc, bạn nên chuẩn bị kỹ càng. Nhân Mã hiện tại rất khó tìm được việc làm, bạn có thể bắt đầu có tâm lý bất ổn.

Để kiếm nhiều tiền hơn, bạn cũng cần có kỹ năng. Công việc hiện tại mang lại thu nhập ổn định nhưng không cao. Nếu bạn có thêm kỹ năng, bạn có thể tiết kiệm công sức và có thu nhập tốt hơn. Nhìn chung, tài chính của bạn sẽ dần được cải thiện trong tuần và bạn sẽ không bị nợ nần.

10. Tử vi tuần mới của Ma Kết từ 24/10-30/10/2022

Tử vi tuần mới nói rằng Ma Kết nên học cách đồng cảm. Bạn thường xuyên có mâu thuẫn với người khác và nảy sinh mâu thuẫn. Cung hoàng đạo này nên thử đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu.

Ma Kết độc thân rất thẳng thắn, từ chối những mối quan hệ không rõ ràng. Những bạn có đôi có thể tin tưởng người khác nhưng không tin người bạn đời của mình, dễ xuất hiện khoảng cách tình cảm.

Có thể xảy ra cãi vã trong công việc. Tranh cãi trước khi đi đến thống nhất trong công việc là điều rất bình thường, chỉ cần bạn đừng ôm hận. Những bạn vẫn đang tìm kiếm một công việc sẽ hồi hộp chờ đợi kết quả của buổi phỏng vấn trong tuần này.

Vận trình tài lộc của chòm sao này không được như ý, tuần mới này không có khả năng thu hút của cải, hao tài tốn của. Trong kinh doanh, bạn sẽ khó kiếm tiền với những người bạn không quen biết.

11. Tử vi tuần mới của Bảo Bình từ 24/10-30/10/2022

Tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình đừng để bản thân lạc lõng như vậy, có thể tham gia và chung sức của mọi người. Trong tuần mới, Bảo Bình nhận được sự hỗ trợ và có thể giúp bạn phát triển nhanh chóng.

Người bạn thích sẽ xuất hiện, hãy cố gắng giữ liên lạc với người đó nhiều hơn. Các cặp đôi đến thời điểm này vẫn còn đang lưỡng lự, nói đến chuyện tương lai thì bạn cũng không tin tưởng lắm nên đặt nghi vấn về mối quan hệ của mình.

Tuần mới này, công việc khả quan hơn, tốt hơn nhưng bạn cần đề phòng những khó khăn cố ý do đồng nghiệp gây ra. Bạn có thể không may mắn tìm được việc làm, cơ hội không dễ dàng.

Một số người tỏ ra thích thú với những ý tưởng kiếm tiền của chòm sao này. Bạn có cơ hội cao gặp được nhà đầu tư của chính mình, nỗ lực không phải là vô ích và bạn cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để hiểu sâu hơn trước khi hợp tác.

12. Tử vi tuần mới của Song Ngư từ 24/10-30/10/2022

Trong tuần mới này của Song Ngư, bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, nhớ đừng để bụng đói, nhất là những ai đang có ý định đi du lịch xa thì hãy chuẩn bị trước đồ ăn để tránh bị ốm nhé.

Cung hoàng đạo này cần hiểu được ý định của cha mẹ thì khoảng cách thế hệ mới có thể hóa giải được. Nếu có thời gian, hãy về nhà với gia đình. Có thể bạn đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Các cặp đôi sẽ đồng ý xác định một số vấn đề cùng nhau. Điều này rất quan trọng khi hai người biết cách lắng nghe, không chỉ trích ý kiến ​​của nhau.

Trong tuần này, công việc sẽ khá tốt, giai đoạn mơ hồ sẽ qua đi, tốc độ làm việc của Song Ngư sẽ trở nên nhanh hơn, nếu duy trì được tốc độ nhanh chóng này bạn sẽ có khả năng trở thành người dẫn đầu. Người xin việc sẽ lấn át sự cạnh tranh, sự an toàn về cảm xúc sẽ nổi lên, sự cạnh tranh sẽ mang lại cho bạn cảm giác trân trọng cơ hội mà bạn có.

Song Ngư sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tuần mới, nhưng đừng keo kiệt, bạn vẫn phải chi tiêu để mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống của mình.

* Thông tin bài viết chỉ có tính chất tham khảo để bạn có những lựa chọn sáng suốt và phù hợp hơn trong tuần mới.

Hạ Thảo