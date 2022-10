Top những cung hoàng đạo giàu có nhất tuần mới 17-23/10 được sao Thủy chiếu mệnh thuận lợi, sao Thổ mang đến nhiều tin vui. Đây là lúc hai hành tinh này tạo với nhau một góc 120 độ trên đường tròn hoàng đạo. Nó bao hàm sự thành công không chỉ do may mắn mà còn do sự nỗ lực của bạn.

1. Bọ Cạp

Theo chiêm tinh tháng 10, Bọ Cạp nằm trong top 3 cung hoàng đạo xứng đáng là siêu sao kiếm tiền trong tuần này. Bọ Cạp tuần này được chiếu bởi sao Thủy và sao Thổ sẽ mang may mắn và tài lộc cho bạn. Sao Thủy khuyến khích trí thông minh, và khả năng của Bọ Cạp nhanh chóng được kích hoạt. Sao Thổ mang lại tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao cho bạn.

Điều này giúp cho những “hạt giống” mà Bọ Cáp gieo trồng trước đây đã đến lúc thu về quả ngọt. Vì vậy, tuần này bạn có thể dễ dàng tạo ra đột phá về tiền bạc.

2. Thiên Bình

Top 3 cung hoàng đạo xứng đáng là siêu sao kiếm tiền có Thiên Bình đứng ở vị trí thứ hai nhờ cách tiếp cận mọi vấn đề một cách lý trí. Sự bình tĩnh và cân bằng của bạn là nền tảng vững chắc cho mọi nỗ lực của bạn. Sự tập trung tốt và cách tiếp cận có phương pháp giúp Thiên Bình hiếm khi mắc sai lầm và là người cầu toàn với những con số.

Quy trình và sự ổn định trong chi tiêu là điều cần thiết để tạo nên sự chắc chắn cho Thiên Bình. Đây cũng là một lý do để Thiên Bình làm việc chăm chỉ và bận rộn để chăm lo cho túi tiền.

3. Nhân Mã

Bước sang tuần mới 17-23/10, Nhân Mã có thể phát huy khả năng kinh doanh và quản lý. Nhân Mã sở hữu trí nhớ tốt, biết cách quan tâm hơn đến chi tiêu và thu nhập. Điều này mang đến cho Nhân Mã những gặt hái tuyệt với về tiền bạc.

Về việc đầu tư, bạn nên tìm đến những người lớn tuổi để được hướng dẫn. Nếu cảm thấy đủ tự tin, bạn hãy quyết định những vấn đề mà bạn vẫn chần chừ.

* Nội chung chỉ mang tính chất tham khảo.

Hạ Thảo (theo Deccanherald)