Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 31/10-6/11/2022

1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Trong tuần này, người tuổi Tý có thể có thể sẽ vướng phải họa thị phi nơi công sở do cái tính ăn nói tùy tiện và thể hiện không đúng nơi không đúng lúc. Bên cạnh đó, do sự thiếu khiêm tốn nên mặc dù bạn có năng lực cũng vẫn dễ bị sơ hở. Lời khuyên dành cho bạn là nên cư xử đúng mực để giảm thiểu rắc rối. Tuy nhiên, đến cuối tuần thì bạn sẽ gặp may mắn hơn.

Về tình cảm: Thời điểm này mọi chuyện trong vấn đề tình cảm có thể có chút rắc rối do bạn dành nhiều thời gian cho công việc hơn cho tình cảm. Hãy cố gắng cân bằng mọi việc nhé.

Về tài chính: Tuần này khoản phụ thu của bạn không khá lắm nên hãy có kế hoạch tài chính an toàn. Điều này sẽ giúp bạn tránh “viêm màng túi” chỉ với khoản lương cứng của mình.

2. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Ngay đầu tuần bạn có thể bị tiểu nhân gây khó dễ, cản đường nhằm cướp đi công sức và vị trí hiện tại của bạn. Bạn có thể thấy áp lực, nhưng đừng nản chí. Hãy tin rằng công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn cố gắng phát huy hết năng lượng và sức sáng tạo cho công việc, như vậy bạn có thể đạt được nhiều điều rực rỡ.

Về tình cảm: Chuyện tình cảm của tuổi Sửu trong tuần mới không được suôn sẻ cho lắm. Điều này có thể do bản thân bạn đang tự ti với những khuyết điểm của mình nên trở nên e dè. Bạn hãy tự tin lên vì người ấy đến với bạn là đã chấp nhận cả những hạn chế bạn đang còn vướng phải.

Về tài chính: Trong tuần này người tuổi Sửu có tín hiệu đáng mừng khi tài lộc có dấu hiệu vượng nhẹ, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng hãy luôn cẩn thận và đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ nguồn thu phụ nhé.

3. Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Trong tuần này, tử vi của tuổi Dần nhìn chung tốt lành, có nhiều cơ hội nhưng bạn phải biết nắm bắt và hãy chăm chỉ. Trong sự nghiệp, hợp tác dự án, hợp tác làm ăn có lợi, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân.

Về tình cảm: Mối quan hệ của hai bạn không có nhiều biến động, nhưng vì không có nhiều thời gian dành cho tình yêu nên đôi lúc người ấy cũng cảm thấy cô đơn. Bạn hãy cân đối thời gian để ở bên người ấy nhiều hơn.

Về tài chính: Tuần này tuổi Dần có nhiều cơ hội về tài lộc, được quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội để kiếm tiền.

4. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 31/10 đến ngày 6/11/2022

Về công việc: Tuần mới này tuổi Mão có cơ hội để theo đuổi mục tiêu và lý tưởng mình đã đặt ra. Nếu như trước đó bạn từng phải tạm gác lại kế hoạch của mình thì tuần mới là lúc bạn nên hoàn thành kế hoạch dang dở. Điều bạn cần làm là phải tự tin, yêu cầu trợ giúp từ người bên cạnh nếu cần thiết.

Về tình cảm: Tình cảm của tuổi Mão tuần tới có nhiều khởi sắc. Mọi chuyện khả quan hơn, mối quan hệ của hai bạn tiến triển nhanh hơn. Bạn hãy mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác biết để “thêm đường” cho mối quan hệ.

Về tài chính: Chuyện tiền bạc của bạn không may mắn lắm, thậm chí bạn có thể phải vay mượn. Bạn nên thiết kiệm và bỏ những thói quen phung phí như nhậu nhẹt và mua những đồ không cần thiết.

5. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 31/10 - 6/11/2022

Về công việc: Tài lộc của người tuổi Thìn trong tuần mới không được ổn định, dễ hao tổn. Công việc tuần này khá bận rộn, vì vậy, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Về tình cảm: Chuyện tình cảm của bạn không có nhiều khởi sắc, thậm chí có nhiều “nốt trầm”. Những cãi vã trong cuộc sống làm cho hai bạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có ý định buông tay nhau ra. Tuy nhiên, hai bạn hãy suy nghĩ kỹ, dành thời gian và cố gắng thấu hiểu nhau hơn.

Về tài chính: Mặc dù tiền vào thì ít, tiền ra thì nhiều, nhưng với nguồn thu ổn định nên bạn vẫn đảm bảo được những nhu cầu cuộc sống thường ngày.

6. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Tuần này bạn sẽ gặp một chút khó khăn và sự cố. Bạn hãy thận trọng và cố gắng khắc phục sớm nhất mọi vấn đề, tránh để mọi việc ngày càng rắc rối. Bạn cần phải đề phòng có người chơi xấu bạn, nhất là những kẻ tiểu nhân đang nhắm đến vị trí của bạn.

Về tình cảm: Do quá bận rộn và căng thẳng với công việc nên cuộc sống tình cảm của hai bạn có thể bị ảnh hưởng, từ đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. Các bạn nên bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc, đừng trút mọi bực dọc lên đối phương.

Về tài chính: Tiền tài của tuổi Tỵ tuần này khá bấp bênh, có sẽ phải tốn một khoản tiền lớn để lo công việc. Tuy nhiên, nếu cần thiết thì bạn cũng không nên đắn đo.

7. Tử vi tuần mới của tuổi Ngọ từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Công việc tuần này của tuổi Ngọ không được suôn sẻ, mọi việc có thể vuột khỏi tầm kiểm soát của bạn. Điều này có thể do bạn thiếu tập trung, cũng như có thể bị đồng nghiệp gây khó dễ. Bạn cần điều chỉnh thái độ của bản thân để tránh rắc rối.

Về tình cảm: Tình yêu của bạn luôn bền chặt vì may mắn có một người đồng hành luôn thấu hiểu bạn, mặc dù bạn không quá bận tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, hãy điều chỉnh tính cách này của bạn, tránh để lâu dài gây chán nản cho đối phương.

Về tài chính: Đường tài lộc của tuổi Ngọ cũng có một vài tín hiệu khả quan nhưng không rõ nét lắm. Cơ hội sẽ vụt mất nếu bạn không tiếp tục nỗ lực và hãy nhớ rằng: chủ quan có thể mang lại rắc rối lớn cho bạn.

8. Tử vi tuần mới của tuổi Mùi từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Tuần này tuổi Mùi gặp một số rắc rổi nhỏ nhưng không đáng kể, bạn hoàn toàn có thể xử lý tốt các vấn đề phát sinh nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Hãy coi đây là cơ hội để cho bạn cọ xát và là bước đệm cần thiết để bạn tiến xa hơn trong tương lai.

Về tình cảm: Đường tình duyên của bạn có nhiều khởi sắc kể cả bạn đang độc thân hay đã có cặp đôi. Người độc thân có thể tìm cho mình một nửa yêu thương. Tình cảm của người có cặp đôi sẽ luôn khăng khít.

Về tài chính: Đường tài lộc của bạn có những tín hiệu đáng mừng. Tuần này bạn có cơ hội để thực hiện những thương vụ đầu tư nhỏ nhưng thành công cao.

9. Tử vi tuần mới của tuổi Thân từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Tuần này bạn sẽ rất bận rộn. Tuy nhiên, chính sự năng động sẽ mang đến cho bạn nhiều kết quả tích cực trong tuần mới. Vì vậy, hãy luôn mạnh dạn đương đầu với khó khăn và giải quyết dứt khoát mọi vấn đề. Hãy luôn chăm chỉ vì những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp.

Về tình cảm: Bạn không có nhiều tiến triển trong vấn đề tình cảm trong tuần mới, tuy nhiên cũng không có nhiều biến động. Sự ổn định này có thể sẽ khiến bạn nhàm chán. Vì vậy hãy “đổi gió” cho mối quan hệ của hai bạn.

Về tài chính: Tài lộc của bạn tuần này tương đối ổn định. Không nên nóng vội kẻo tiền mất tật mang. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi thành quả từ những khoản đầu tư trước đó của bạn.

10. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 31/10 đến 6/11/2022

Về công việc: Vận trình của bạn trong tuần mới rất khả quan, mọi việc có thể sẽ đi đúng theo lộ trình của bạn đã đặt ra. Đầu tuần là thời điểm mọi việc của bạn khởi sắc nhất. Vì vậy hãy tận dụng tốt thời gian đó để giải quyết dứt điểm những việc còn dang dở. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan. Hãy cẩn thận thực hiện từng bước theo đúng quy trình.

Về tình cảm: Chuyện tình cảm của bạn không có nhiều khởi sắc. Người còn độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa kia. Các cặp đôi cũng không có nhiều tiến triển. Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng, hãy hoàn thiện bản thân và từ từ tình duyên của bạn sẽ tốt lên.

Về tài chính: Đầu tuần, tài lộc của bạn không có nhiều khởi sắc. Mọi việc sẽ tốt lên vào giữa tuần. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn đầu tư hay mở rộng kinh doanh.

11. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 31/10 - 6/11/2022

Về công việc: Công việc của bạn trong tuần mới có thể gặp một vài rắc rồi nhỏ. Có những việc phát sinh làm bạn bất ngờ và bạn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để giải quyết. Tuy nhiên, với khả năng của bạn, mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo.

Về tình cảm: Đường tình duyên của bạn có thể gặp một vài trắc trở với những hiểu lầm giữa hai bạn. Vì vậy hãy dành tình cảm cho nhau và cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Về tài chính: Tài lộc của bạn trong tuần này có nhiều khởi sắc và bạn sẽ tìm ra cơ hội tốt để kiếm tiền. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đầu tuần là thời điểm thuận lợi nhất của bạn, nên hãy ưu tiên đầu tư hoặc triển khai một kế hoạch tài chính vào thời điểm này.

12. Tử vi tuần mới của tuổi Hợi từ ngày 31/10 - 6/11/2022

Về công việc: Sự nghiệp của bạn trong tuần mới khá ổn định khi mọi việc đều trong tầm kiểm soát của bạn. Mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của bạn và bạn có thể hoàn thành tốt những kế hoạch đã vạch ra.

Về tình cảm: Đường tình duyên của bạn có nhiều khởi sắc trong tuần mới, vận đào hoa nở rộ cả cho người độc thân và người có cặp đôi. Bạn hãy nhớ là chỉ cần mở lòng ra với đối phương là sẽ có “quả ngọt”.

Về tài chính: Đầu tuần bạn có thể bị mất tiền do đặt niềm tin không đúng chỗ. Cuối tuần, vượng khí của bạn sẽ được cải thiện và nguồn thu nhập của bạn sẽ có những khởi sắc đáng kể.

* Tử vi tuần mới từ 31/10 đến 6/11/2022 của 12 con giáp trên đây có thể mang đến cho bạn những dự báo để có thể tham khảo khi đưa ra những hoạch định cho công việc và cuộc sống.

Hạ Thảo