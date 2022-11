Từ Jung Seok Won đến Joo Ji Hoon, 17 vụ án ma túy chấn động của sao Hàn trong 5 năm qua

Sáng 19/11, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận “Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1” của Trường Mầm non An Thượng A.