Trong năm 2018 vừa qua, điều đáng tiếc nhất đối với người hâm mộ chắc hẳn là cặp đôi nổi tiếng Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn, mối tình 7 năm của họ cũng kết thúc như vậy.

Mọi người từng cho rằng hai người họ là cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí, đặc biệt là bởi họ chênh lệch nhau 12 tuổi, nhưng “ông chú” Lưu Khải Uy vẫn dịu dàng nho nhã, Dương Mịch lại trẻ đẹp. Có thể thấy cô ấy cũng rất nghiêm túc và kiên trì với mối quan hệ này.

Cặp đôi luôn gây được sự chú ý trong làng giải trí, nhưng đáng tiếc là do công việc bận rộn nên cả hai không có thời gian dành cho nhau, “xa mặt cách lòng”, không tìm được tiếng nói chung nên cặp đôi đã “đường ai nấy đi”.

Tuy nhiên, gần đây, có tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy sẽ tái hôn. Dương Mịch đã thẳng thắn lên tiếng về vấn đề này.

Dương Mịch nói: “Tôi không muốn quay lại quá khứ, lặp lại một lần nữa sẽ rất phiền phức”. Câu trả lời này của nàng Bạch Thiển đã nhận được sự ủng hộ và nhiều lời khen của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã rất dũng cảm và thẳng thắn.

Trong khi có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi tan vỡ vẫn không ngừng công kích nhau thì Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ly hôn trong hòa bình, sau đó cả hai vẫn cùng nhau nuôi dạy con gái - bé Tiểu Gạo Nếp.

Dương Mịch luôn bận rộn với sự nghiệp. Cô được cho là một trong những Hoa đán thành công nhất với nhiều vai trò, từ diễn viên, nhà sản xuất đến bà chủ một công ty giải trí. Gần đây, Dương Mịch có nhiều dự án phim được chú ý như “Cảm ơn bác sĩ”, cô đóng chính với Bạch Vũ; tiếp đó, nữ diễn viên có mối tình ngọt ngào với “tình trẻ” Hứa Khải trong “Định luật 80/20 của tình yêu”.

Dương Mịch và Bạch Vũ trong “Cảm ơn bác sĩ”.

“Cảm ơn bác sĩ” của Dương Mịch và Bạch Vũ nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn. Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng giành được vị trí Top 1 với tỷ suất người xem cao. Đặc biệt, khán giả cảm động trước câu chuyện của mỗi bệnh nhân hiểm nghèo, đồng thời cảm động bởi vì sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tá, bác sĩ.

Dương Mịch và “tình trẻ” Hứa Khải trong “Định luật 80/20 của tình yêu”.

Bộ phim “Định luật 80/20 của tình yêu” (She and Her Perfect Husband) kể về câu chuyện giả yêu thành thật, một chuyện tình ngọt ngào. Nữ luật sư độc thân Tần Thi một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Trong một hoàn cảnh khác, anh chàng Dương Hoa cũng bị ép cưới, họ đã quyết định diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn.

Và câu chuyện tình của họ bắt đầu từ đó. Ngày từ khi dự án phim bắt đầu, khán giả đã vô cùng hào hứng chờ đón bộ phim của cặp chị em nổi tiếng này. Tuy nhiên, sau khi phát sóng được mấy tập đầu, bộ phim bị chê vì nội dung thiếu hợp lý.

Hai diễn viên không có sự ăn ý. Hơn nữa, Dương Mịch bị chê bai vì ngoại hình có phần già dặn, đứng chung với Hứa Khải tạo cảm giác như “chị - em” hoặc “dì – cháu” chứ không có cảm giác cặp đôi.

Ngoài ra, vì trong thời gian quay “Định luật 80/20 của tình yêu”, Dương Mịch chạy show quá nhiều nên dẫn đến chuyện thiếu tập trung, chỉ cố gồng lên để cho giống một luật sư tài giỏi chứ không thuyết phục được khán giả.

Nhiều khán giả cho rằng Dương Mịch và Lý Khải có ngoại hình không hợp đóng một cặp đôi ngọt ngào.

Tuy nhiên, Dương Mịch là Hoa đán hàng đầu, còn Hứa Khải là mỹ nam cũng đang được săn đón, nên sự hợp tác của cặp đôi mặc dù vướng nhiều chê bai nhưng vẫn được truyền thông dành sự quan tâm lớn.

Hạ Thảo (theo Sohu)