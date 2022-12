Theo đó, để triển khai kịp thời và hiệu quả Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023. Ủy ban nhân dân TP Hà Nội xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức “Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2023 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023”.

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức “Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2023.

Việc tổ chức Lễ ra quân nhằm tạo khí thế mới cho việc thiết lập trật tự, an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) và giảm ùn tắc giao thông trên toàn địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Thời gian tổ chức Lễ ra quân bắt đầu từ 7h00, ngày 4/1/2023 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ chợ hoa Tết tại quận Hoàn Kiếm

Cụ thể, các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại: Theo các đường (phố) Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cân, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông.

Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại: Theo các đường (phố) Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng (ngắn), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.

Trong khi đó, với các phương tiện giao thông (xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp) của các hộ dân trong khu vực cấm đường để phục vụ tổ chức chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban Quản lý tổ chức Chợ hoa Xuân năm 2023 để quản lý đảm bảo trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông khu vực.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ chợ hoa Tết tại quận Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, với các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở GTVT đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị chức năng của quận thực hiện theo quy định hiện hành để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Phải để lại chiều rộng tối thiểu trên hè 1,5m dành cho người đi bộ.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí đầu, cuối tuyến đường cấm để hướng dẫn các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào khu vực cấm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không xảy ra ùn tắc giao thông khu vực.

Bảo Khánh