Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị, trật tự công cộng, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, các lễ hội đầu xuân 2023, mới đây Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Văn phòng Ban ATGT thành phố, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm TTATGT, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Trong văn bản nêu rõ cần có biện pháp đảm bảo TTATGT tại các công trình trọng điểm sử dụng rào chắn một phần lòng đường để thi công; phối hợp tổ chức điều tiết phương tiện lưu thông thuận tiện trên địa bàn. Thành phố yêu cầu tạm dừng thi công, tạm thời trả lại mặt đường những công trình có ảnh hưởng đến việc phân luồng giao thông trong dịp Tết.

Cùng với đó, phải tổ chức giải tỏa các vi phạm, bảo đảm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, nhất là trên các trục đường hướng tâm, các tuyến đường, phố chính, trọng điểm, tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Văn bản chỉ đạo của thành phố cũng cho biết, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; tập trung trên các tuyến, địa bàn có tình trạng vi phạm về nồng độ cồn diễn biến phức tạp, tập trung vào các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán bar, vũ trường; các trung tâm tổ chức sự kiện. Cùng với đó, cần tập trung xử lý các vi phạm về chạy quá tốc độ, chở hàng quá trọng tải, quá khổ…

Thành phố yêu cầu có phương án bảo đảm việc vận chuyển hành khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không để xảy ra tình trạng xe khách nhồi nhét, xe dù bến cóc, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định hoạt động, để dư luận phản ánh.

Theo ghi nhận của PV Infonet, hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều vị trí rào chắn phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, tại các giếng thi công gói thầu số 4 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội) không có công nhân thi công.

heo ghi nhận của PV Infonet, từ nút giao Mộ Lao - Vũ Trọng Khánh đến đầu cầu Mộ Lao (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 “lô cốt” đang án ngữ đường đi của người dân.

Gói thầu này do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 thi công.

Trong khi đó, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu đơn vị nhà thầu thu hồi "lô cốt" trên đường này, song hiện nay vị trí rào chắn vẫn án ngữ.

Các tấm tôn rào chắn biến thành nơi viết quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. 9 lô cốt bỏ hoang trên đoạn đường chỉ dài 300m mỗi ngày khiến cả tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Bên trong những tấm tôn được quây, không có hoạt động thi công.

Không chỉ chiếm 2/3 mặt đường, nhiều lô cốt còn chắn ngang các lối vào ngõ 86 Vũ Trọng Phụng, Tổ dân phố số 6... gây bức xúc cho người dân.

Có điểm quây tôn đã chiếm chọn điểm dừng chờ xe buýt của người dân. Thậm chí có những vị trí được rào chắn kéo dài đến hơn 30m diện tích mặt đường.

Việc quây đường gây bức xúc cho người dân.

Toàn bộ các giếng thi công vẫn dựng rào tôn, nửa trên có lưới B40 (theo giấy phép thi công). Phía bên trong rào tôn, thay vì để sắt thép, máy móc nhằm mục đích thi công dự án, thì người dân tận dụng thành nơi chứa bàn ghế, biển quảng cáo...

Mặc dù đơn vị thi công có trang bị đèn chiếu sáng ban đêm nhưng không được sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dân. Các loại phế thải cũng bị vứt ngay phía bên ngoài rào tôn gây mất mỹ quan đô thị.

Còn trên đường Nguyễn Xiển, thay vì rào thi công chiếm tới 2/3 lòng đường gây ùn tắc kéo dài, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư dự án phải thu hẹp hàng rào, bố trí một làn xe ô tô giáp dải phân cách giữa đường Vành đai 3.

Những phần rào chắn phía bên trong sát lề đường cũng dần được thu hẹp, mở rộng đường cho người dân.

Trước đó, trục đường Nguyễn Xiển, hướng đi Linh Đàm, những hàng rào chắn quây tôn được dựng lên chiếm hết 2/3 mặt đường khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Sau đó Sở GTVT đã yêu cầu thu gọn rào chắn, mở làn đường cho ô tô đi sát giải phân cách để giảm ùn tắc.

