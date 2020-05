Quảng Bình: Dưa hấu vừa được mùa lại được giá, người trồng dưa bội thu

Dưa trồng sớm xen cây sắn, cho năng suất cao

Huyện Bố Trạch là một trong những địa phương có truyền thống trồng dưa hấu của tỉnh Quảng Bình. Năm nay, người dân Bố Trạch đã triển khai trồng dưa vụ sớm, cây dưa phát triển cho quả to, đều, ngọt năng suất cao.

Anh Lê Nam Hà (sinh năm 1983, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch), thương lái nhiều năm thu mua dưa hấu, cho biết: “Năm nay, người dân trồng dưa hấu rất mừng vì được mùa, giá bán lại cao hơn những năm trước. Thời tiết không mưa nhiều nên dưa không bị dập cây, thối quả. Trong khi những năm trước, chúng tôi mua chuyển hàng cho các thương lái chủ yếu xuất đi Trung Quốc, nhưng năm nay do dịch bệnh nên không xuất khẩu được, dưa chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Bắc. Hơn nữa cũng do dịch bệnh, dưa hấu không xuất khẩu được nên nhiều nơi hạn chế trồng dưa, đây cũng là lý do khiến giá dưa năm nay cao hơn năm trước nhiều”.

Theo anh Hà, giá dưa hấu cũng thay đổi từng ngày: “Những ngày dự báo thời tiết nắng nóng, hay gần đến ngày rằm, ngày lễ... thì giá dưa có lên. Tuy nhiên cũng tùy loại, giá dưa dao động từ 5.500 - 7.000 đồng/kg. Đặc biệt, năm nay dưa vào vụ thu hoạch sớm hơn khoảng 15 ngày, nên bán chạy hàng, xe quay vòng nhanh không lo ách tắc như những năm trước”.

Nông dân huyện Bố Trạch hối hả thu hoạch dưa hấu trồng trước vụ.

Chị Nguyễn Thị Biền (thôn Nam Định, huyện Bố Trạch) chia sẻ, năm nay, gia đình chị trồng hơn 2ha dưa vụ sớm, hiện thu hoạch cũng gần hết. “Năm nay ít mưa, nên dưa phải tưới nước nhiều hơn, nhưng vì thế mà quả dưa to đều, chất lượng dưa ngon ngọt hơn. Cây dưa hấu trồng khoảng hơn 2 tháng là bắt đầu cho thu hoạch, nếu tận dụng tốt thì có thể trồng xen cây sắn. Mỗi héc ta trồng dưa, gia đình tôi đầu tư khoảng 40 triệu đồng, lúc thu hoạch bán được khoảng hơn 100 triệu đồng”.

Người dân trồng dưa hấu nơi đây cho biết, dưa được các thương lái vào thu mua ngay tại ruộng, người dân không phải đi tìm đầu ra hay đi nhập lẻ như những năm trước. Ngoài thương lái trong tỉnh còn có các thương lái đến từ Quảng Ngãi, Huế, Nghệ An.

Sau khi hái ở ruộng lên, người dân vận chuyển dưa về tập kết tại bãi cho thương lái đến thu mua.

Chị Nguyễn Thị Biền (xã Phú Định, Bố Trạch) phấn khởi khi dưa hấu vừa được mùa, lại được giá.

Theo số liệu của Phòng NN&PTNT huyện Bố Trạch, toàn huyện năm nay trồng trên 800 ha dưa hấu giống Hắc Mỹ Nhân và Hồng Lương. Các địa phương có diện tích trồng dưa nhiều như: thị trấn Nông trường Việt Trung, xã Phú Định, Tây Trạch, Hòa Trạch, Lý Trạch, Nam Trạch… Năng suất ước đạt 20-22 tấn/ha

Ông Nguyễn Trọng Tuyển - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bố Trạch, chia sẻ: “Người dân trên địa bàn huyện đã chủ động chuyển đổi những diện tích cao su bị gãy đổ do bão, đồng thời chính quyền các địa phương cũng tích cực chỉ đạo, khuyến khích người dân chuyển những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu trong đó tập trung trồng dưa hấu. Năm nay, người dân trồng dưa hấu trước vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật, nên ruộng dưa phát triển tốt, cho trái nhiều. Hiện dưa thu hoạch đến đâu được thương lái mua hết đến đó, được mùa, được giá nên người dân rất phấn khởi”.

Thanh Hà