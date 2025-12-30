icon Logo InfoNet
30/12/2025   08:30 (GMT+07:00)

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

Tại sự kiện Nam Long Journey 2025, TS.KTS Lê Quốc Hùng nhận định rằng: “Trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang dịch về phía Đông TP.HCM - dải đô thị, công nghiệp hình thành dọc sông Đồng Nai với các cú hích hạ tầng. Khu vực này sẽ phát triển và trở thành trung tâm mới của toàn vùng”.

Những dự án sở hữu lợi thế địa thế chiến lược và pháp lý minh bạch như Izumi City đang nổi lên như một điểm đến tích sản chiến lược cho các nhà đầu tư nhạy bén, nhằm đón đầu "chu kỳ vàng" phát triển của toàn khu vực. Dự án không chỉ là lời giải cho bài toán an cư chất lượng cao mà còn hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi để đảm bảo tiềm năng tăng giá. 

anh 1.png
Đầu tư ở phía Đông TP.HCM là đầu tư vào trục tăng trưởng chiến lược của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Izumi Canaria - Tâm điểm sống thịnh vượng từ quy hoạch vĩ mô phía Đông TP.HCM

Hưởng lợi từ các chính sách đầu tư và hạ tầng phát triển ở khu vực phía Đông TP.HCM, phân khu Izumi Canaria thuộc dự án đô thị tích hợp Izumi City đang nổi lên như một điểm đến an cư lý tưởng, nhờ lợi thế ven sông được quy hoạch theo mô hình tích hợp chuẩn quốc tế và thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ quy hoạch vĩ mô của vùng.

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên giá trị độc bản cho Izumi Canaria nằm ở triết lý quy hoạch "vị nhân sinh". Là phân khu compound với quỹ đất 13ha trong tổng thể 170ha của dự án, Izumi Canaria chỉ cung ứng 461 sản phẩm bao gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố và shophouse. Phân khu được phát triển theo mô hình nhà thấp tầng không chỉ đảm bảo mật độ dân cư tối ưu mà còn mang lại sự riêng tư cho gia chủ.

anh 2.png
Phân khu Izumi Canaria sở hữu 2 mặt giáp thủy

Trong đó, chủ đầu tư đã khéo léo tận dụng ưu thế 2 mặt giáp sông tự nhiên cùng hệ thống kênh đào nội khu để kiến tạo trục cảnh quan ven nước dài gần 1km, kết hợp với hành lang cây xanh rộng 10m tạo nên một mạch sống thịnh vượng. Cộng hưởng cùng khí hậu điều hòa tự nhiên với mảng xanh lớn, khu vực ven sông như Izumi Canaria thường duy trì ngưỡng nhiệt độ mát mẻ, trong lành, qua đó mang lại một không gian sống khỏe mạnh, cân bằng và đầy sinh khí cho gia chủ. 

Cùng với đó, phong cách kiến trúc Nam Âu và đương đại ở Izumi Canaria với những ô cửa lớn và không gian mở không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn giúp tối ưu hóa gió trời và ánh sáng, hỗ trợ cư dân tái tạo năng lượng sau những áp lực thường nhật.

Hệ sinh thái tích hợp và tài sản truyền đời 

Bên cạnh không gian sống lý tưởng, Izumi Canaria còn ghi điểm nhờ mô hình "đô thị tích hợp" dựa trên 5 trụ cột chính gồm Sống - Học tập - Làm việc - Giải trí - Mua sắm. Cư dân tại đây được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế với các tiện ích tích hợp hoặc liền kề như trường học liên cấp Uppingham từ Anh quốc, các trung tâm thương mại sầm uất và quy trình vận hành chuyên nghiệp đảm bảo an ninh đa lớp. Với mật độ xây dựng toàn đô thị chỉ khoảng 35%, dự án kiến tạo một môi trường sống văn minh, thoáng đãng, đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của các gia đình đa thế hệ.

anh 3.jpg
Không gian sinh hoạt, vui chơi và kết nối cộng đồng được quy hoạch liền mạch, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và văn minh cho cư dân Izumi Canaria

Xét về góc nhìn đầu tư, Izumi Canaria sở hữu "năng lực kinh tế" mạnh mẽ nhờ sự đồng bộ của hạ tầng liên vùng. Giai đoạn 2026-2030 được xem là "chu kỳ vàng" khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động[1], kết hợp cùng các tuyến đường trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đặc biệt, dự án cầu Đồng Nai 2 khi triển khai sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách về trung tâm TP.HCM, tạo tiền đề cho sự gia tăng giá trị tài sản mạnh mẽ.

Theo báo cáo từ Knight Frank, bất động sản ven sông luôn có giá trị cao hơn đến 48% so với các sản phẩm thông thường do tính khan hiếm và không thể nhân bản. Giữa nhịp sống hối hả, đây chính là nơi để sống cân bằng, nhưng giá trị tài sản lại không ngừng sinh sôi cùng sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất phía Đông TP.HCM.

Bích Đào

