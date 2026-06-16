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16/06/2026   17:30 (GMT+07:00)

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

“Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy” được triển khai dưới hình thức chuyến xe xuyên Việt, đi qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi điểm dừng chân là một câu chuyện, nơi Generali kết nối với các Văn phòng GenCasa/GenBella, đội ngũ tư vấn tài chính và khách hàng địa phương - lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tự hào và nguồn năng lượng tích cực. Chuyến xe đã ghé thăm các Văn phòng Tổng Đại lý khu vực miền Bắc và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách hàng, đội ngũ. 

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Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”

Trong hành trình 15 năm phát triển tại Việt Nam, Generali đã từng bước xây dựng một hệ thống phân phối đa dạng và rộng khắp, góp phần đưa các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc. Nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái này là mạng lưới Văn phòng Tổng Đại lý, nơi đội ngũ tư vấn tài chính trực tiếp đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ và hoạch định tương lai.

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“Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy” được triển khai dưới hình thức chuyến xe xuyên Việt, đi qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Khoảng một thập kỷ trước, Generali bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống Văn phòng Tổng Đại lý với tên gọi GenCasa và GenBella. Đến đầu năm 2026, Generali đã phát triển mạng lưới hoạt động hàng trăm văn phòng rộng khắp toàn quốc, là mái nhà chung của đội ngũ hơn 30.000 tư vấn tài chính. Những văn phòng Tổng Đại lý đã trở thành "trăm điểm tin cậy" kết nối niềm tin, giúp gia tăng tiện ích tối đa cho khách hàng, tạo điều kiện để đội ngũ tư vấn tài chính tư vấn chuẩn mực và chăm sóc khách hàng chu toàn hơn.

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Chuyến xe đã ghé thăm những Văn phòng Tổng Đại lý khu vực miền Bắc và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách hàng, đội ngũ

Tại mỗi điểm dừng, Generali còn mang đến nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như chụp ảnh, minigame và bốc thăm may mắn. Đặc biệt, chương trình còn kêu gọi gây quỹ với sự đồng hành của The Human Safety Net và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam, nhằm xây dựng không gian vui chơi cùng các hoạt động bổ ích cho trẻ em.

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Mỗi điểm dừng chân là một câu chuyện, nơi Generali kết nối với các Văn phòng GenCasa/GenBella, đội ngũ tư vấn tài chính và khách hàng địa phương

Chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy” sẽ tiếp tục lăn bánh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mang theo niềm tự hào và cam kết đồng hành của Generali đến gần hơn với đội ngũ tư vấn tài chính và khách hàng địa phương.

Từ nền tảng 15 năm vững chắc, Generali Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh trở thành “Người bạn trọn đời” của khách hàng, đồng hành bảo vệ các gia đình Việt Nam trong từng khoảnh khắc cuộc sống, đồng thời góp phần vun đắp một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

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