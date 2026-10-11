Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang không chỉ là sân chơi chuyên môn sôi nổi mà còn góp phần chuẩn hóa kỹ năng, hướng tới sự hài lòng và an toàn tối đa cho người bệnh.

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Sự kiện là dịp quan trọng để tôn vinh những điều dưỡng, hộ sinh tiêu biểu, đồng thời lan tỏa tinh thần học hỏi, rèn luyện và đổi mới phong cách phục vụ trong toàn bệnh viện.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của 431 thí sinh là các cán bộ điều dưỡng đến từ tất cả các khoa, phòng.

Để khẳng định bản lĩnh, các thí sinh phải trải qua các phần thi lý thuyết và thực hành nghiêm ngặt dựa trên 200 quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: Hải Anh

Trải qua các vòng tranh tài gay kịch, 21 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng Chung kết.

Tại vòng thi này, bên cạnh việc thể hiện kiến thức chuyên môn vững vàng, các thí sinh còn tỏa sáng với phong thái tự tin, thanh lịch qua phần trình diễn trang phục blouse, áo dài và các phần thi tài năng độc đáo.

Hội thi mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào giai đoạn toàn bệnh viện đang triển khai mạnh mẽ "Bộ dịch vụ tận tâm".

Đây được coi là cam kết mạnh mẽ của từng khoa, phòng về tinh thần và trách nhiệm phục vụ người bệnh.

Sự tận tâm được cụ thể hóa qua tác phong chuẩn mực từ trang phục, cử chỉ, lời nói đến thái độ chủ động chăm sóc, theo dõi bệnh nhân mà không cần chờ nhắc nhở.

Bên cạnh đó, các điều dưỡng luôn giữ vững tinh thần giao tiếp tự tin, lắng nghe, giải thích rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nhằm đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu.

Sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn vững vàng, kỹ năng thành thạo và thái độ tận tụy đã biến mỗi điều dưỡng thành một "đại sứ tận tâm", khắc họa hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện.

Sau các vòng thi tranh tài công bằng và nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho điều dưỡng Trần Thị Minh Thúy (Phòng Kế hoạch tổng hợp).

Hai giải Nhì thuộc về nữ hộ sinh Nguyễn Thị Yến (Khoa Sơ sinh) và điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Phương (Khu Khám bệnh theo yêu cầu).

Hai giải Ba được trao cho điều dưỡng Dương Thị Hà Anh (Khoa Thăm dò chức năng) và Hồ Huyền Trâm (Khoa Nội Thận – Tiết niệu).

Ngoài ra, giải Đặc biệt "Gương mặt được yêu thích nhất" đã thuộc về điều dưỡng Nguyễn Huy Đạt (Khoa Răng Hàm Mặt) và giải "Điều dưỡng tài năng" được trao cho hộ sinh Nguyễn Thị Yến (Khoa Sơ sinh).