Tử hình gã đàn ông sát hại 2 người phụ nữ tâm thần để trục lợi

Hôm 8/2, Tòa án Nhân dân Trung cấp thị trấn Khánh Dương thuộc tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với một phạm nhân sinh sống trong thị trấn.

Phạm nhân là Ma Chnghua và trước đó bị kết tội cố tình giết người. Người này đã sát hại 2 người phụ nữ mắc bệnh tâm thần vào năm 2016, sau đó bán thi thể cho những người cần để thực hiện “đám cưới ma”.

Giết hại 2 người phụ nữ bị tâm thần để bán thi thể tiến hành đám cưới ma, gã đàn ông Trung Quốc nhận án tử hình. (Ảnh minh họa)

“Đám cưới ma” hay còn gọi là "minh hôn" (âm hôn) được cho xuất hiện từ thế kỷ 17 trước Công nguyên tại Trung Quốc.

Theo dân gian, nhiều người vẫn tin rằng một chàng trai không may qua đời khi chưa lập gia đình là một điềm xấu. Người đó sẽ vẫn cô đơn ở kiếp sau hoặc linh hồn không siêu thoát, từ đó "ám" vào những người còn sống trong gia đình. Nếu muốn yên ổn, gia đình phải cưới cho người đã chết một cô gái hoặc tổ chức âm hôn.

Chính phủ Trung Quốc đã chính thức cấm hủ tục đám cưới ma vào năm 1949. Tuy nhiên hiện nay, truyền thống này lại tiếp tục có mặt ở một số địa phương. Đáng nói, do lợi nhuận cao, không ít kẻ đã ra tay giết người để làm nguồn cung xác chết hoặc đi đào trộm mộ để đánh cắp thi thể cho hủ tục đám cưới ma.

Theo thông tin từ tòa án, vào ngày 2/4/2016, Ma đã bắt cóc người phụ nữ có tên Liu Caixia 45 tuổi tại một ngôi làng ở thị trấn Khánh Dương. Sau đó, Ma đã tiêm nhiều liều thuốc giảm đau promethazine hydrochloride, khiến bà Liu qua đời.

Tiếp đó, Ma đã thuê một lái xe chở thi thể bà Liu tới thành phố Thần Mộc thuộc tỉnh Thiểm Tây để bán cho một người dân trong vùng dùng để tổ chức đám cưới ma. Sau vụ việc, Ma thu được số tiền 35.000 nhân dân tệ (5.259 USD) từ việc bán thi thể của bà Liu.

Chưa dừng lại, Ma đã đi tới một ngôi làng khác ở tỉnh Cam Túc và bắt cóc bà An Furong 51 tuổi với sự hỗ trợ từ 2 đối tượng ở địa phương. Tương tự như nạn nhân đầu tiên, Ma đã tiêm nhiều liều thuốc giảm đau chlorpromazine hydrochloride cho bà An. Hậu quả, bà An qua đời và thi thể bị Ma bán cho một dân làng ở thị trấn Du Lâm thuộc tỉnh Thiểm Tây với giá 42.000 nhân dân tệ.

Tòa án cho biết, 2 người phụ nữ bị Ma bắt cóc và sát hại đều là những người bị bệnh tâm thần. Ma bị cảnh sát bắt giữ khi hắn đang trên đường vận chuyển thi thể bà An tới thị trấn Du Lâm.

Hồi tháng 8/2018, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây cho biết Ma và 2 đối tượng tình nghi khác là Yang Peisen và An Wentai bị cáo buộc bắt cóc và buôn bán phụ nữ, cố ý giết người và che giấu hành vi giết người.

Tòa án Nhân dân Trung cấp thị trấn Khánh Dương đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Ma trước cáo buộc cố ý giết người vào ngày 1/7/2019. Tuy nhiên, Ma đã kháng cáo, nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Cam Túc cũng đã ra phán quyết giữ nguyên bản án tử hình đối với Ma.

Đáng nói, Tòa án Tối cao Trung Quốc cũng quyết định giữ bản án tử hình đối với Ma vì bị cáo có hành vi tàn độc và gây hậu quả nghiêm trọng.

Minh Thu (lược dịch)