Người Anh lo lắng không đủ thực phẩm cho Giáng sinh

Thông tin trên được Guardian tham khảo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Kantar. Theo đó, kể từ đầu tháng 10, doanh số bán gà tây đông lạnh đã tăng gần gấp đôi, thịt gia cầm nhồi tăng 20% ​​và bán thành phẩm tăng 9%. Trước viễn cảnh đó, chuỗi siêu thị Iceland của Anh, chuyên về thực phẩm đông lạnh báo cáo nhu cầu về gà tây tăng 400%.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ lớn khác cũng báo cáo doanh số bán hàng tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất gà tây của Anh đã cắt giảm nguồn cung khoảng 20% ​​do thiếu nhân công. Các nhà chế biến thịt đã cảnh báo về khả năng thiếu hụt sản phẩm vì lý do tương tự.

Người Anh ‘lo lắng’ vì không có thực phẩm cho Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng 10, nhiều người dân Anh phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu. Theo một báo cáo của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), 23% người dân cho biết họ không thể mua thực phẩm và 15% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhiên liệu. Đồng thời, 61% cho biết có sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng do thiếu hàng hóa cần thiết trong các cửa hàng và không thể tìm được hàng thay thế.

Theo công ty dữ liệu Springboard, trong thời gian mua sắm lễ hội kéo dài 6 tuần của Anh từ ngày 21/11 đến ngày 4/1 lượng khách tham quan dự kiến ​​sẽ thấp hơn 17,4% so với mức trước đại dịch là năm 2019. Tuy nhiên, mua sắm vào Black Friday năm nay dự báo sẽ được thúc đẩy một phần từ việc người tiêu dùng lo lắng về các vấn đề chuỗi cung ứng và tích trữ mua sắm cho dịp Giáng sinh.

“Nhận thức của nhiều người tiêu dùng về các vấn đề gián đoạn nguồn cung trong mùa Giáng sinh có thể dẫn đến việc người tiêu dùng tăng mua sắm tháng 11 để đảm bảo có sẵn những món quà mong muốn”, Springboard cho biết.

Theo bà Diane Wehrle, Giám đốc thông tin Springboard: “Năm nay, do tác động của đại dịch Covid-19, cùng với vấn đề nguồn cung liên quan đến sự thiếu hụt các tài xế xe tải sẽ gây ra sức ép cho các nhà bán lẻ truyền thống trong dịp Giáng sinh. Vì thời gian giao hàng có thể kéo dài”.

“Ngoài ra, mùa mua sắm năm nay diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng đang leo thang, có thể dẫn đến sự cắt giảm chi tiêu của các hộ gia đình cho quà tặng Giáng sinh. Thay vào đó là những trải nghiệm gắn kết gia đình sẽ được ưa chuộng”, bà Diane Wehrle nhận định thêm.

Chi phí hàng hóa tăng cao và thiếu hụt nguồn cung đã phát sinh do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các dịch vụ đóng cửa do Covid-19 bùng phát đã tạo ra các vấn đề hậu cần, hậu quả của việc này vẫn đang ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải. Tại Anh, tình trạng thiếu lao động do Brexit càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu Theo AP, sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu .

Thanh Bình (lược dịch)