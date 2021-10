Viện Nghiên cứu Kinh tế (IFO) có trụ sở tại Munich (Đức) cho biết, chỉ số môi trường kinh doanh, đo lường tâm lý kinh doanh trong nước do viện này tính toán đã giảm xuống 97,7 điểm trong tháng 10 (vào tháng 9 ở mức 98,9).

“Nền kinh tế Đức đã bị ảnh hưởng. Nguồn cung đang là vấn đề đau đầu của các doanh nghiệp”, Chủ tịch IFO Clemens Fouest cho biết.

Gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu. (Ảnh: AP)

Theo người đứng đầu bộ phận kinh tế của Ngân hàng ING (Hà Lan) tại Đức Carsten Brzeski, sự gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài đến mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, ông Brzeski lưu ý rằng rất khó để dự đoán khi nào chúng sẽ kết thúc.

“Không chỉ có nguy cơ gia tăng dẫn đến ngừng hoạt động hoàn toàn trong quý cuối cùng của năm 2021, mà còn có nguy cơ rõ ràng rằng nền kinh tế này sẽ không trở lại mức trước khủng hoảng”, ông Brzeski nói.

Ông Brzeski nói thêm rằng, cũng có những mặt tích cực như: số lượng lớn đơn đặt hàng trong các nhà máy, tỷ lệ thất nghiệp thấp và tính tiết kiệm của người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, sự gián đoạn nguồn cung đã hạn chế mọi thứ, từ dầu mỏ đến các linh kiện máy tính. Tác động lớn nhất đối với các nhà sản xuất là sự thiếu hụt chip, do đó các đại diện của ngành công nghiệp ô tô đã sản xuất ít xe hơn so với kế hoạch. Ngoài ra, sức mua ở Đức đã sụt giảm do lạm phát gia tăng.

Vào tháng 9, mức tăng giá ở khu vực đồng euro đã đạt mức kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - lạm phát tăng lên 3,4% trên cơ sở hàng năm. Đồng thời, sự gia tăng giá cả ở Đức đạt mức tối đa trong gần 3 thập kỷ.

Lạm phát trong nền kinh tế chính của châu Âu đã tăng lên 4,1% trong tháng 9. Nguyên nhân chính là do khủng hoảng năng lượng. Giá điện ở châu Âu đã đạt mức cao lịch sử trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga và Na Uy giảm mạnh.

Trước đó, mức lạm phát tại khu vực đồng Euro được dự báo tăng lên 4% vào cuối năm, cao hơn mốc 3,4% vào tháng trước do lo ngại về nguồn cung và trả tiền lương trong nước.

Giám đốc ngân hàng trung ương Hà Lan Klaas Knot cho biết, lạm phát tại khu vực đồng Euro có thể vượt quá kỳ vọng trong ngắn hạn và trung hạn.

Lạm phát tăng mạnh trong năm nay bắt nguồn từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát, bao gồm cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cảnh báo rằng việc tăng giá có thể sẽ kéo dài hơn dự đoán và có thể diễn biến lâu dài hơn.

